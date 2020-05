Novinari uhvatili Michaela Jordana u laži!

U hagiografskom dokumentarcu “The Last Dance”, u kojem je sebe htio učiniti svetim više no što jest, Michael Jordan uhvaćen je u laži. Najveći košarkaš svih vremena tvrdio je kako nije on inzistirao na neuvrštavanju Isiaha Thomasa u Dream Team, no zaboravio je danas 57-godišnji Michael da je 2011. novinaru koji je pisao knjigu o Dream Teamu kazao:

– Kada me nazvao član selekcijske komisije, rekao sam mu da neću igrati ako je Isiah Thomas u timu, na što mi je rekao: “Trener Chuck Daly ne želi Isiaha pa on neće biti dio tima.”

No, nije samo Jordan bio taj koji nije htio Thomasa, to uključuje još nekoliko velikih zvijezda koje su činile originalni Dream Team pa tako i Magica Johnsona.

Mnogi tvrde da Jordanova netrpeljivost prema Thomasu seže iz NBA doigravanja 1991., kada je razigravač Pistonsa napustio teren a da nije čestitao Jordanu i Bullsima na zasluženom prolazu u finale.

