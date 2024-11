Novi trener Zagreba: Nije istina ono što je govorio Lino Červar, ja sam prvi došao na tu ideju

Očekivano je Velimir Petković, kako je Večernji list to već bio objavio, službeno predstavljen za novog trenera rukometnog kluba Zagreb. Zanimljivo je da se Petković vratio na prostore bivše Jugoslavije kao trener nakon 33 godine. Naime, 1991. je kao 35-godišnjak s banjolučkim Borcem osvojio Kup IHF-a. U toj momčadi igrao je tada 19-godišnji Božidar Jović koji je danas glavni menadžer kluba iz Kutije šibica.

"Moj trener" stigao u Kutiju

– Velimira cijeli život zovem Moj trener pa tako i danas. Počeo me trenirati s deset godina i on je uvelike zaslužan za razvoj moje karijere. Dok me trenirao, postao sam i najmlađi reprezentativac bivše Jugoslavije. Kad je počeo rat u Hrvatskoj, otišao sam u Zagreb, a Velimir u Njemačku gdje se zadržao sve do 2020. godine kada je postao izbornik Rusije. Nije bilo tjedna da se nismo čuli. Već je bilo nekih razgovora o tome da preuzme Zagreb ali nikad nije bila prava prilika, sve do sada. Kada sam ga nazvao, dogovorili smo se u dvije minute – rekao je Božidar Jović, dodavši:

– Nije lako biti trener Zagreba, ali budući da ga poznajem 40 godina, znam da on to može. Mislim da će trener Petković pojedincima jako dobro doći u individualnom pristupu. Sljedećeg četvrtka, uoči Magdeburga, odradit ćemo pet-šest dana priprema na Mariboru da se svi bolje upoznamo i bližimo – istaknuo je Jović.

Velimiru Petkoviću Jović bi danas jako dobro došao u obrani, ali i u napadu, na crti...

– E, da je 20 godina mlađi bez problema bi se uklopio u roster. No Jović jako dobro radi i posao glavnog menadžera kluba tako da mi je važan i na toj poziciji. U razgovorima smo da uskoro dovedemo jedno veliko pojačanje – rekao je Petković.

Zanimljiva je priča iz tog finala 1991. godine kada je Borac pobijedio moskovski CSKA.

– Lino Červar rekao je da je izmislio 5-1 obranu s visokom igračem kao prednjim. U vrijeme Červara to je igrao Igor Vori. No ja sam '91. kao trener Borca došao na ideju da Jović, koji je tada imao 19 godina i dva metra, igra prednjeg u toj obrani. Imali smo problema s Talantom Dušebajevim, tadašnjim srednjakom CSKA-a u finalu Kupa IHF. Ne kažem da sam ja to izmislio, ali sigurno sam to prvi primijenio na ovim prostorima – dodao je Petković.

O Zagrebu će reći:

– Sada slijedi pravi posao i dokazivanje. Za mene je Zagreb uvijek bio europski velikan, bez obzira na trenutno stanje na tablici. Svjestan sam da su očekivanja velika. Imao sam velik broj igrača koji su ovdje prošli, tako da ne dolazim u neku novu sredinu, bio sam često u Zagrebu, pa i na tribinama. Sa svim prijašnjim trenerima u dobrim sam odnosima. Gledao sam nastupe ekipe, vjerujem da sam dobro to analizirao i da mogu donijeti svojim idejama donijeti napredak. Vremena nema, ali kako je meni, tako je i drugima.

Debi protiv Poreča

Poznat sam kao veliki radnik, spreman sam biti cijeli dan u dvorani i znam da me igrači mogu pratiti. Neki moj zaštitni znak je dobra obrana. Svaka moja ekipa bila je u prvom redu sjajna u obrani. Ako samo zabijate golove, razlika je uvijek ista, ali ako igrate dobru obranu, onda ste u prednosti. Što se napada tiče, tu isto možemo napraviti neke pomake, a moram pohvaliti bivše trenere i kondicijskog trenera jer je Zagreb i do sada imao jako dobru tranziciju – zaključio je Petković koji je u srijedu vodio prvi trening, a na klupi će debitirati 13. studenog kada će Zagreb ugostiti Poreč.