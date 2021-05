Novi trener poručio: Želim Hajduk opet učiniti velikim, na ponos ljudi

Nedugo nakon što je sporazumnim raskidom ugovora završila suradnja Hajduka i stratega Paola Tramezzanija, splitski prvoligaš u svojim je prostorijama predstavio novog stratega. Riječ je o 42-godišnjem švedskom stručnjaku Jensu Gustafssonu koji je s Hajdukom potpisao dvogodišnji ugovor, službeno je potvrđeno.

Gustafsson je posljednje četiri i pol godine vodio švedski Norrköping. U svojih 166 utakmica upisao je 91 pobjedu, 38 neriješenih rezultata i 37 poraza. Dakle, u prosjeku je osvajao 1,87 bodova. Za vrijeme svojeg mandata u klubu Gustafsson je po jednom osvojio drugo, treće i peto mjesto te je dva puta bio šesti. Prije toga je vodio Halmstads, švedsku U-21 reprezentaciju te je bio pomoćnik u AIK-u iz Stockholma.

– Jako sam sretan što sam stigao u ovaj grad i državu, gdje su navijači posebni zbog svoje strasti i bilo je nemoguće reći ne. Lagano se mogu adaptirati, takva sam osoba i htio bih ostati do kraja ugovora. Želim Hajduk opet učiniti velikim, da ljudi budu ponosni na Hajduk svaki dan – rekao je Šveđanin čiji stručni stožer još uvijek nije definiran, ili pak samo nije službeno objavljen.

Na predstavljanju su bili prisutni i predsjednik Lukša Jakobušić te sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

– Bilo je potrebno ispuniti mnoge kriterije za trenera, trebalo je imati znanje i biti iskren. Vjerujemo da je to ono što Hajdukov trener mora imati, a potom i razvoj mladih igrača što Jens radi odlično. Radni standard nam je također bio iznimno bitan. Tražili smo i trenera koji dugo ostaje u klubu, a on je takav i možemo se osloniti na njega – rekao je Nikoličius te obrazložio zašto Tramezzani više nije strateg:

– Dugoročno Hajduk mora igrati napadački, u to nema sumnje. To je naš mentalitet, to je hajdučka igra.

Ciljeve za iduću sezonu posve jasno je definirao predsjednik Jakobušić.

– Nadam se da se više nikada nećemo boriti za četvrto mjesto. Trebaju nam dvije Europe da se stabiliziramo. Želimo grupnu fazu europskih natjecanja i želimo se boriti za naslove.