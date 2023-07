Novi sportski direktor HKS-a Jasmin Repeša prihvatio se izvlačenja Hrvatske iz živog blata

Kad se Jasmin Repeša (62) pojavio u hotelu Ambasador, u opatijskoj bazi hrvatske muške reprezentacije, rijetko tko je od igrača i članova stožera znao da je u "inspekciju" zapravo stigao novi sportski direktor nacionalnog Saveza. Uostalom, Repeša je navratio i lani u ovo vrijeme kada je njegov sin Dino, mladi trener u usponu, bio pomoćnik izborniku Damiru Mulaomeroviću.

No, ovaj put je Jasko došao službeno. U ulozi središnje osobe odnosno profesionalca zaduženog za kreiranje sportske politike što je za njega idealan posao nakon što je, čini se, zaključio svoju karijeru klupskog i reprezentativnog trenera.

GALERIJA Hrvatski košarkaš oduševio Amerikance: Šamanić Sunsima zabio 22 poena

Vratiti struci kredibilitet

Poznavajući ga dugi niz godina, Repeša je vrlo studiozan čovjek i on će taj posao tako i obavljati pri čemu ostaje pitanje hoće li na visoke standarde koje će nametnuti isprve moći odgovoriti i svi njegovi suradnici. No, naviknut će se i oni jer to je i jedini način - rad na puno višoj razini profesionalizma - da se hrvatska košarka, za početak, izvuče iz živog blata u kojem se našla što kao kolateralna žrtva sukoba velikih (Fiba i Euroliga) a još više radi vlastitih slabosti.

A upravo na njima Repeša planira najviše raditi. Hoće li u tome uspjeti ne znamo ali znamo da je on ovog časa jedna od rijetkih stručnih osoba koja se s tim može uhvatiti u koštac. Koliko saznajemo, prvo što Jasko planira poduzeti jest da trenerska struka dobije kredibilitet. Ne da ga vrati, jer ga u pravom smislu te riječi nije ni imala, nego da ga dobije.

U to ime, Repeša je već obavio razgovor sa desetak hrvatskih trenera koji imaju težinu. Novi sportski direktor i prije nam je govorio da Hrvatska ima dobrih trenera ali da ih treba bolje organizirati (kroz trenersku udrugu) i novi Stručni savjet kojem će on, kao profesionalac u Savezu, biti na čelu. Zapravo, imat će Jasko sve ovlasti, baš onakve kakve je imao i njegov prethodnik Aleksandar Petrović kojem je, koincidencije li, u trenerskoj mladosti bio pomoćnik. Najprije na klupi, tadašnjeg, euroligaša Cibone a potom i na klupi hrvatske reprezentacije.

VEZANI ČLANCI:

A riječ je i o dvojici najdugovječnijih hrvatskih izbornika. Aco je bio izbornik na tri Eurobasketa (1995, 2001, i 2017.) te na jednim Olimpijskim igrama (2016.) a Jasko na tri Eurobasketa (2007., 2009. i 2013.) te na po jednom Svjetskom prvenstvu (2014.) i Olimpijskim igrama (2008.).

A baš je na tom SP-u u Španjolskoj bio posljednji put u doticaju s reprezentacijom kada nam je, ljut na neke medijske napade, kazao da on sada odlazi i da ga baš zanima kamo će Hrvatska reprezentacija u budućnost dospjeti. A dospjela je do petog mjesta na Olimpijskim igrama ali i do dva ispadanja na Eurobasketima u osmini finala a potom i do pretkvalifikacija za naredni Eurobasket.

Doduše, bilo je pokušaja da se Repešu vrati na mjesto izbornika i da se u tome uspjelo mi sada vjerojatno ne bismo razmišljali kako proći ovoljetne (pret)kvalifikacije za kvalifikacije za Eurobasket već bismo pričali o okupljanju reprezentacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo na Filipinima, u Indoneziji i Japanu na kojem nas neće biti. Baš kao i 2019. godine na SP-u održanom u Kini.

VEZANI ČLANCI:

Jer u tim kvalifikacijama - lišeni NBA i euroligaških igrača - trebao nam je više nego ikada iskusni trenerski lisac da nas provede kroz kvalifikacijsko sito i rešeto pa se sada ne bismo isčuđivali kako to da će na SP-u igrati Gruzija i Crna Gora ali ne i, proizvodno još uvijek cjenjenija, Hrvatska.

Koliko poznajemo Repešu on će obići sve klubove, popričati sa svim trenerima i klupskim vodstvima, kako bi se ustanovili razvojni programi sa zajedničkim nazivnikom vezanim uz metodologiju treninga i željeni model igre zadanog svim selekcijama.

Utvrdit će modele ponašanja

Hrvatska ima premalu bazu da bi si dopustila da izgubi iti jednog talentiranog klinca i mora svakako nešto poduzeti da onima nadarenima ponudi razvojne programe kako bismo spriječili prerane odlaske u velike europske klubove u čijim je inkubatorima lako zapeti u mnoštvu i ostati bez velike perspektive. I zato je važno i da, primjerice, Split bude taj koji će jednom Gnjidiću i Tišmi ponuditi program razvoja, jer još su dovoljno mladi, a ne program statiranja na klupi.

VEZANI ČLANCI:

Poznat kao energičan trener, Repeša će od trenera svake uzrasne selekcije tražiti da zrači energijom, da nitko od njih "ne gleda u prazno". Možda neće svaki naraštaj imati Šarića, Hezonju i Zupca ali svako od izabranika mora imati energije. Neka trči, neka skače, neka se bori pa ako se ispadne u niži rang neka barem izgledamo kao momčad.

Poznat i kao dosta strog trener, Repeša će zacijelo inzistirati i na modelima ponašanja za reprezentativce. Iz njegovih prijašnjih izborničkih mandata sjećamo se da je govorio da nije problem ako netko ima želju večerati u gradu (a ne s kolegama reprezentativcima) ali nitko nema pravo u gradu se i napiti. Barem ne dok nosi hrvatski dres.

VIDEO Gotovo je! Dinamo je prodao Dominika Livakovića u turskog velikana