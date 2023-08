Novi kapetan Šarić: "Bez obzira gdje tko klupski igrao, svi se u reprezentaciji moraju osjećati komforno"

Po reprezentativnom umirovljenju Bojana Bogdanovića, novi kapetan najjače hrvatske košarkaške reprezentacije je Dario Šarić. A tu svetu dužnost lakše mu je bilo prihvatiti nakon što je osigurao ugovor za sljedeću sezonu i to ne s bilo kojom momčadi nego s Golden State Warriorsima što će reći da će biti suigrač all-starovaca kao što su Stephen Curry, Chris Paul, Klay Thompson i Draymond Green.

- Klub je to koji je u posljednjih devet godina osvojio četiri naslova NBA prvaka i bit će mi zadovoljstvo igrati za njih. Očekujem da igram dobro, da imam minutažu i da momčad pobjeđuje.

Koliko mu je, kao slobodnom igraču, bilo teško čekati rasplet prijelaznog roka?

- Pa jesti i nije. Golden State se pojavio u prvim danima pa sam odlučio sačekati situaciju, hoće li biti nešto drugo. Pokazali su najveću želju, najviše su me htjeli i ja sam zadovoljan kako je sve ispalo. Zapravo, jedva čekam doći tamo, u San Francisco, i početi trenirati s tim igračima i vidjeti koja je to ekstra kvaliteta.

U međuvremenu je i komunicirao s onima koji će mu prirediti dobrodošlicu.

- Pričao sam Chris Paulom, s trenerom Steveom Kerrom i s generalnim menadžerom Mikeom Dunleavyjem Juniorom, s njima najviše.

S Chrisom Paulom se dobro zna jer su igrali zajedno u Phoenix Sunsima.

- On je izvanredan igrač, čovjek sve vidi na terenu. Bila je uživancija igrati s njim.

Što ga je najviše privuklo Warriorsima? Suigrači, klima ili prilika da pokaže svoju tržišnu vrijednost?

- Spoj svega. Odlučio sam važući dva-tri dana. Dolazim u posloženu momčad u koju se uklapam i imam čistu ulogu. To mi se jako svidjelo, bez obzira na druge stvari.

Osim toga, igrat će za momčad koja može jurišati na peti naslov u 10 godina.

- Pa jest, dobra ekipa, nadam se da ćemo ići duboko u doigravanje. Postoji razlog za to. Nadam se da ćemo ostati zdravi u pravom trenutku. U doigravanju je najvažnije da nisi ozlijeđen i da si u pravoj formi.

Na pripremama hrvatske reprezentacije dočekala ga je kapetanska vrpca.

- Čast mi je uvijek bila igrati za reprezentaciju i sada biti njen kapetan. Već 11 godina igram za nacionalnu vrstu. Ne bih rekao da mi se to motalo po glavi, no vrhunac karijere u reprezentaciji jest svakako kada dobijete kapetansku vrpcu.

Premda je Dario poznat kao nesebičan igrač od sada će, ulazeći u utakmicu, morati još više misliti na suigrače i momčad.

- Bit će drugačije, osjetljiv teren, rekao bih. Pokušat ću pomoći, s nekom toplom riječi da budemo što bolji. Malo je dana, nismo imali puno vremena za uigravanje. Važno je da svako funkcionira u datom trenutku, da se nitko ne boji šutnuti ako je sam, krenuti u akciju. Tu kapetan mora biti podrška suigračima.

Do jučerašnjeg dana on i suigrači konkurenciju koja ih čeka od nedjelje u Istanbulu, na pretkvalifikacijom turniru za Olimpijske igre, baš i nije proučavao.

- Pa nismo baš puno gledali videa ostalih suparnika, to će sada uslijediti. Više smo se bazirali na načela naše igre, kako ćemo se mi brzo rješavati lopte. Moramo biti pravi u oba smjera, pogotovo obrambeno, da znamo načela kako što branimo, da smo na istoj stranici. Svi su jednako važni, od prvog do 12. igrača, da svako da svoje. Netko će možda imati bolji dan od mene, bez obzira na to što ja igram u NBA ligi a netko ne. Bitno je da se svi osjećaju komforno i da svi mogu uzeti šut ako su otvoreni, da se ne ustručavaju.

Igrao je Dario za reprezentaciju i prošlo ljeto, na Eurobasketu, ali tada nakon jednogodišnje stanke. Ovaj put je situacija drugačija, u boljoj je formi.

- Imao sam fond utakmica u sezoni. Nakon povratka iz ozljede izgubio sam osjećaj, što je i normalno, pa su mi trebale utakmice. Uvijek želim pobjeđivati. Sada se osjećam relativno dobro.

U međuvremenu Hrvatska je skliznula do dna. Najprije je morala igrati pretkvalifikacije za kvalifikacije za Eurobasket a sada su pred njom pretkvalifikacije za Olimpijske igre. Je li mu to motiv?

- Najlakše bi sada bilo odustati, kada dođete do dna. Svi danas igraju košarku, puno je dobrih reprezentacija. Ne može se reći da se nije doživio pad no to nam treba biti pouka, motivacija, pogotovo za ovaj turnir. Da pokušamo igrati u oba smjera, igrati jedan za drugoga.

Da bi otišli na Olimpijske igre Šarić, Zubac, Hezonja, Smith i društvo trebali bi proći kroz ušicu igle. Naime, osim pobjede na turniru u Istanbulu, gdje nas čekaju "napaljeni" Turci, trebalo bi osvojiti i kvalifikacijski turnir sljedeće ljeto. Koliko on i suigrači vjeruju da je to moguće?

- Vjerujemo. Uvijek postoji nada. Treba ići utakmicu po utakmicu. Ne možemo sada dobiti jednu i igrati Olimpijske igre. Moramo proći jedan pa drugi turnir, što je jako teško. Najlakše bi bilo odustati i ne pokušati. Dat ćemo sve od sebe pa u kom smjeru ode.

Podsjeća li ga ova situacija na onu iz olimpijskog ljeta 2016. uoči kvalifikacijskog turnira u Torinu, za Olimpijske igre u Riju, na koji je Hrvatska otišla bez velikih očekivanja u konkurenciji domaćina Italije i Grčke s Antetokounmpom? Sada pak svi vide Tursku kao favorita.

- Moguće, no ja na taj Torino nisam nikad gledao da smo autsajderi. Košarka je takav sport da se svakome može otvoriti, svako može imati dobar dan, dobar šut, suparnik može griješiti. Možda jest slična situacija ali su ovaj put u pitanju dva turnira koje bi trebalo proći. Imamo kvalitete i vjerujem da ćemo pokazati. Trenirali jesmo dobro no to nam neće ništa značiti ako na turniru u Istanbulu ne odigramo kako treba - zaključio je Dario Šarić.