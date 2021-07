Novak dobio provokativno pitanje nakon pobjede, a u odgovoru ostao gospodin

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković po deseti put u karijeri probio se do polufinala turnira u Wimbledonu, gdje je u srijedu u četvrtfinalu nadigrao Mađara Martona Fucsovicsa (ATP - 48.) sa 6-3, 6-4, 6-4 za dva sata i 16 minuta igre.

Branitelj naslova je u trećem dvoboju s najboljim mađarskim tenisačem došao i do treće pobjede na prilično uvjerljiv način, iako Fucsovics nije otišao iz turnira bez borbe. Tako se u prvom setu vratio od zaostatka 0-5 do 3-5 i pritom spasio pet set-lopti, dok je u trećem setu imao pet prilika za oduzimanje servisa Đokoviću, ali ih je prvi tenisač svijeta sve uspio neutralizirati. Đoković će za svoje sedmo wimbledonsko finale, a 30. na Grand Slam turnirima, igrati protiv pobjednika dvoboja između Rusa Karena Hačanova i Kanađanina Denisa Shapovalova.

Nakon što se Đoković približio na samo dvije pobjede od osvajanja 20. grand slema u karijeri, na konferenciji za medije doživio je neugodno pitanje. Jedan novinar rekao mu je:

"Kako vam je biti neka vrsta zločestog dečka koji juri Federera i Rafu Nadala sve ove godine?"

Novak mu je odgovorio:

"Ne vidim se kao zločestog dečka. Mislim, to je vaše mišljenje", odgovorio je Đoković na provokativno pitanje kojemu nije dozvolio da ga isprovocira, iako je poznato kako lako plane.

One of worst opening questions I've ever heard in a press conference, good lord.



Q. What has it been like to be something of the 'bad guy' chasing after Roger and Rafa all these years?



NOVAK DJOKOVIC: I don't consider myself a bad guy. I mean, that's your opinion...#Wimbledon