Nova smrt zavila u crno svijet sporta: Djevojka (25) pronađena mrtva

Južnokorejska odbojkašica Go Yoo-Min (25) u svom domu u subotu, a pretpostavlja se da se da je riječ o samoubojstvu.

Bivša suigračica bezuspješno je zvala Go na telefon i zatim zvonila na vrata, ali se nitko nije javio. Zatim je nazvala policiju koja je provalila u stan te pronašla nesretnu ženu bez znakova života. Prve informacije govore da je riječ o samoubojstvu jer nema tragova nasilja.

Go Yoo-min je ovoga proljeća iznenađujuće završila karijeru iako nije imala nikakvih problema, ni zdravstvenih ni s trenerima ili suigračicama u Hyundai Hillstateu, klubu za koji je igrala. No, strani mediji pišu da je Go trpjela maltretiranje preko interneta.

Inače, prošlog mjeseca Južnu Koreju je potreslo samoubojstvo triatlonke Choi Suk-hyeon (22). Navodno više nije mogla trpjeti da je treneri zlostavljaju, a njezine prijave nadležnim tijelima nisu imale nikakvog učinka.