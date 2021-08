Nova 'pila' Luke Modrića privukla pozornost svjetskih medija, a tek kad vidite cijenu...

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na Instagram profilu objavio je fotografiju noćne vožnje Madridom - na Greyp biciklu Mate Rimca.

Modrić se zaljubio u bicikl, što ne čudi jer vozi i do 70 kilometara na sat, a baterija "drži" i do 120 kilometara. Jedina mana mu je težina od gotovo 50 kilograma, ali to je sitnica za ono što se njime dobiva.

Greyp Bikes je sestrinska firma Rimac Automobila. Naravno, Mate Rimac vlasnik je jednoj i drugoj.

Brojni strani mediji prenijeli su Modrićevu objavu, no svi naglašavaju cijenu bicikla. Greyp G6.X Limited stoji 13.999 eura ili 105 tisuća kuna.

"Luka Modrić (Real Madrid) predstavio je svoju novu "igračku" luksuzni bicikl marke Greyp, koja košta 14 tisuća eura", navodi portugalska A Bola.

"Bicikl koji Hrvat vozi samo je jedan od 100 proizvedenih modela koji su, naravno, već prodani", piše AS.

"Modrić na hrvatskom biciklu koji stoji gotovo 14 tisuća eura", piše slovensko Delo, dok Klix zaključuje:

"Riječ je o biciklu Greyp G6.X Limited, koji je proizveden u samo 100 primjeraka, a cijena je oko 14.000 eura."

