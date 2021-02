Neugodnjak na Poljudu! Prekinuta presica Hajduka: Trener neće odgovoriti na ovo

Nakon gotovo dva tjedna stanke zbog koronavirusa Hajduk se vraća prvenstvenim utakmicama, a iduća na redu je Rijeka, koja je bijelima bila i posljednji protivnik.

Stanje u klubu nije bajno, a nije nažalost popravljeno ni nakon tiskovne konferencije koja je neugodno prekinuta zbog provokativnog pitanja jednog od prisutnih novinara.

Početak tiskovne konferencije je protekao mirno, a Tramezzani je odgovarao o zdravstvenoj situaciji.

- Korona nije šala, još ima igrača koji nisu spremni i koji su pozitivni, ali većina se oporavila.

Zatim je popričao nešto i o novim pojačanjima Marku Livaji, Aleksandru Kačaniklić i Marcu Fossatiju?

- Trojica novih igrača će podići Hajduk. Veseli me što su baš htjeli doći u ovaj klub, ali još ne mogu otkrivati hoće li zaigrati u Rijeci. Livaju dobro poznajete, a njegova pozicija ovisit će o njemu samome. On ima sjajan osjećaj za gol i to trebamo iskoristiti. Fossatija vidim kao playmakera. Kačaniklić može igrati polušpicu, kao onaj koji otvara teren i širi ga - opisao je svoje nove snage.

Imali ste vremena pripremiti se za Rijeku i dobro je analizirati. Sada je u lošem nizu, ali će biti motivirana za Hajduk.

- Rijeka je jaka momčad bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi. Prošli put smo ih jedva pobijedili, golom u zadnjim sekundama. To će biti derbi u kojem će odlučivati nijanse. Slažem se da će biti nabrijani na nas. Tu utakmicu će igrati kao da im život ovisi o njoj.

Jeste li odlučili tko će izvoditi kaznene udarce?

- Više igrača ih je pucalo na zadnjim treninzima, ali ne mogu otkriti koji su novi izvođači. O izvođačima ćemo odlučiti u tom trenutku.

Rijeku ste u zadnjoj utakmici pobijedili tako da ste kopirali taktiku 3-5-2. Imate li sada uopće tri zdrava stopera za ovu postavu?

- Ovaj put će našu formaciju diktirati liječnici. Vušković, Simić i Čolina sada ne mogu igrati, a za ubuduće ćemo vidjeti.

"Čuo sam da je naš trener najstariji u ligi, ali neću ga pitati to, nego je li našao kuću s bazenom u kojoj će živjeti?", pitao je novinar.

- Trener neće odgovarati na takva pitanja. Presica je završena - zaključio je glasnogovornik Hajduka.