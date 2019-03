Nogometni agenti i drugi posrednici lani su zaradili 550 milijuna dolara

U organizaciji Hrvatske studentske asocijacije (HSA) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je zanimljiva konferencija “Biznis u sportu” uz sudjelovanje niza atraktivnih gostiju kao što su Neven Spahija, Danira Bilić, Ivica Tucak, Pero Kuterovac, Igor Vori, dr. Saša Janković te nogometni menadžer Matej Škegro i bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.

A Dario je govorio o tome kako od vrhunskog nogometaša postati uspješan biznismen. Šimić vodi obiteljski biznis od četiri tvrtke s 250 zaposlenika i prometom od 100 milijuna kuna.

>> Pogledajte tko su najskuplje plaćeni hrvatski sportaši

[video: 27325 / ]

– Paralelno smo razvijali tvornicu vode, lanac barova, proizvodnju kave i samouslužne aparate i danas smo u svakom od tih poslova među prvih pet u Hrvatskoj. A prva ideja bila je voda i ona mi se javila još 2000. godine.

Tada još gotovo nitko nije pio vodu iz boce, a samo tri posto anketiranih odgovorilo je da će tu vodu i piti pa su mi čak i članovi obitelji govorili da nisam normalan. No, kako sam ja tvrdoglav, ja sam osnovao tvrtku Aquaviva koja je počela raditi još dok sam igrao nogomet, a u tome mi je pomogla moja majka – kazao je Dario pa dodao:

– Vi se u sportu naučite ići ususret izazovima i tome koliko je važno biti uporan i ne odustajati. Jer i u sportu, kao i u biznisu, nikad se ne smiješ opustiti, a i kada izgubiš, moraš se brzo dignuti. Ispočetka sam ja posao vodio instinktivno, no nema znanja dok ne na naučiš na svojim pogreškama.

A tako je učio i Matej Škegro (32), niz godina financijski direktor Dinama, a danas nogometni menadžer, vlasnik agencije sa sjedištem u Münchenu.

– U svijetu nogometa prošle je godine za odštete plaćeno 5,5 milijardi USD, pri čemu su razni posrednici zaradili neto dobit od oko 550 milijuna USD. Ovo je posao u kojem ima puno piranja, u kojem nema brze i sigurne love i sve je veliki rizik, ali kada se proslavite uz nekog velikog igrača, onda to postaje možda i najbolji posao u industriji sporta. A najjači među njima je Ronaldov agent Jorge Mendes. Njegov je igrač i Benficin 19-godišnjak João Félix za kojeg je izvješena cijena od 120 milijuna USD.

Referirajući se na takve podatke, Ivica Tucak ustvrdio je da nogomet zapravo više i nije sport nego biznis:

– Za mene on ne vrijedi ni 120 kuna, no to je neki posve drugi svijet.

>> Pogledajte tko su najplaćeniji nogometaši na svijetu

[video: 29347 / ]

Osim Dinama, Cro Copa i naših najboljih tenisača i košarkaša, nitko u hrvatskom sportu ne može govoriti o sportu kao velikom biznisu. A da hrvatski sport zapravo preživljava, najbolje govori i primjer plivačkog trenera Pere Kuterovca:

– Jedno ljeto na Korčuli sam primijetio klinca koji je u vodi djelovao kao riba, a bio je to Mario Todorović. Doveo sam ga u Zagreb i rekao supruzi da će on nadalje biti naše dijete jer ga nisam imao gdje smjestiti. Sva je sreća da talentirani plivači mogu dobiti stipendije u SAD-u pa na taj način mogu “unovčiti” svoj talent. A primjer iz srpske ženske odbojke kaže, a Srpkinje su svjetske prvakinje, da su u zapadnoj Hercegovini pronašli četiri talentirane cure i u 24 sata riješili upis u školu, smještaj i hranarinu.

Suprotna tome priča je koju je ispričao Igor Vori:

– Ne tako davno u mom se sportu dogodilo da je jedan talentirani dečko došao na trening i rekao: “Treneru, ja danas ne mogu trenirati jer dva dana nisam ništa jeo”. Eto, to vam je slika brige onih koji su to dijete doveli, ali i slika našeg sustava sporta.

A time nije zadovoljna ni Danira Bilić, predsjednica Nacionalnog vijeća za sport:

– U ovo tranzicijsko vrijeme iz socijalizma u kapitalizam najlošije su prošli ženski ekipni sportovi. Njihova pojavnost na tri nacionalne televizije samo je 3,76 posto od ukupnog sportskog programa.