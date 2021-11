Nogometaš čekao bebu, a onda doznao da ga trudna supruga vara. Rugaju mu se zbog onoga što je napravio

U velikom derbiju 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva gradski rivali Milan i Inter u nedjelju su igrali 1:1.

Inter je poveo iz kaznenog udarca koji je u 11. minuti uspješno izveo turski nogometaš Hakan Calhanoglu, a on ga je i sam izborio nakon što ga je srušio Kessie.

Zanimljivo da je ovaj ofenzivni veznjak u Inter stigao upravo iz Milana u kojem je proveo četiri godine, odigrao 135 utakmica i zabio 22 gola. No, Calhanoglu je to zaboravio pa je proslavio gol na Giuseppe Meazzi. Uz to je ljubio grb Intera.

Navijači Milana na to mu nisu ostali dužni pa su na jednom mostu objesili veliki transparent.

"Gov*o od čovjeka, nije hrabrost zabiti iz penala u desetoj minuti već ostati sa ženom nakon što si doznao da ti nabija rogove", pisalo je na transparentu.

Navijači su se tako prokomentirali situaciju kada je Calhanoglu svojedobno napustio svoju trudnu suprugu tvrdeći da ga je varala. No, kasnije joj je sve oprostio i ostao u braku s njom. Bilo je to 2018. godine i tada je Calhanoglu pao u tešku depresiju, što se vidjelo i na njegovoj igri.