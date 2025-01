'Nisu mi jasni ti potezi Dinama. Zašto su smjenjili Bjelicu? Nisu trebali ni dirati Jakirovića'

Nakon dva tjedna priprema u Abu Dhabiju, Stjepan Tomas, trener saudijskog prvoligaška Al-Okhdooda, priprema se za završetak prvog dijela prvenstva. Tomasovu momčad danas očekuje utakmica s Al Nasrom. Naravno, jedna od glavnih preokupacija bit će mu kako zaustaviti Cristiana Ronalda.

– Možeš mu staviti soli na rep – šali se Tomas.

Jučer nam se javio u kratkoj stanci tijekom pripreme taktičkih varijanti za spomenutu prvenstvenu utakmicu. Prošlo je šest mjeseci otkako je Tomas u Saudijskoj Arabiji.

– Dojmovi su sjajni. U ovom dijelu svijeta to je najkvalitetnija liga. Ugodno sam iznenađen momčadima, kvalitetom nogometa i igrom. Ima intenziteta, dobrih igrača i sve je podignuto na visoku razinu. Imate Ittihad, Al-Hilal, Al Nassr, jaka je i Qadisiya... Postoji pet-šest klubova koji ulažu možda i dvadesetak puta više u odnosu na ostatak lige. Mi možda imamo najmanji budžet u ligi – počeo je Tomas.

Pred njegovim Al-Okhdoodom teško je razdoblje.

– Naš prioritet bit će borba za ostanak u ligi. Trenutačno smo malo iznad zone ispadanja. Klub je još prije nekoliko godina bio u trećoj ligi, a posljednjih su nekoliko sezona napravili iskorak. Lani su izborili ostanak u elitnom razredu, a sada je klub stabiliziran i sređen. Predsjednik voli nogomet, imamo odlične uvjete za rad i sjajne odnose. S obzirom na sve što sam do sada prošao u karijeri, ovo mi je odlično trenersko iskustvo. Posebice kada pripremate utakmice protiv velikih trenera. Užitak je raditi u takvim izazovima. Za mene je ovo posebno iskustvo jer sam radio u Turskoj, Moldaviji i Hrvatskoj. Puno će mi ovo pomoći u trenerskom sazrijevanju.

A kada već priča o posebnim iskustvima, u tu kategoriju svakako spadaju utakmice protiv nekih velikih nogometnih imena.

– Naravno, tu su Benzema, Kante, Ronaldo, Brozović, Mitrović, Koulibaly, Mahrez, Firmino...

Kakvi su navijački rituali u Saudijskoj Arabiji?

– Utakmice su dosta praćene, pogotovo kada je riječ o nekolicini najboljih klubova. Stadioni su puni. Protiv Al-Ahlija bude 35 tisuća gledatelja, protiv Ittihada i 55 tisuća. Sada će i protiv Al-Nasra također biti rasprodan stadion.

Nije mu se bilo teško prilagoditi na uvjete života u Saudijskoj Arabiji.

– Nije pretjerano. Možda i zbog činjenice da sam imao iskustvo iz Turske, tako da sam već bio pripremljen na civilizacijske razlike. Naravno, drugačiji je to mentalitet, a s prilagodbom nemam problema. Nogometni zakoni svugdje su isti.

I hrvatska liga postaje sve poznatija na globalnoj razini, stigao nam je Fabio Cannavaro.

– Ispratio sam tu priču. Sada imamo Cannavara, Coppitellija, Gattusa... Dosta je Talijana inače trenutačno u europskom nogometu. Ne znam jesu li to opet neki novi nogometni trendovi.

Kako gledate na razvoj situacije u Dinamu posljednjih mjeseci?

– Posljednjih je mjeseci bilo jako turbulentno. Te smjene Jakirovića i Bjelice nisu mi jasne. Padovi i krize normalna su pojava. Treneru treba dati vremena i istrpjeti neke stvari. Lani je i Jakirović imao krizu, pa je na kraju izborio Ligu prvaka i osvojio dvostruku krunu. Bjelica je napravio dobre stvari u Ligi prvaka, dok je u prvenstvu, naravno, možda moglo malo bolje. Ali ako su smijenili Bjelicu nakon tri mjeseca, onda nisu trebali ni smjenjivati Jakirovića.

Što očekujete od Cannavara?

– Svaki trener ima svoju filozofiju i viziju. Pitanje je koliko će on biti u stanju provesti svoje ideje. Prvenstvo je najvažnije jer Dinamo mora igrati Ligu prvaka. Ne znam koliko poznaje hrvatski nogomet i koliko će mu vremena trebati. Da je došao na početku sezone, bilo bi mu sigurno lakše. Ovako će morati odmah u vatru. Ima desetak dana za pripremu i odmah mu počne prvenstvo. Tu će možda imati problema.

A što Talijan mora najprije napraviti?

– Mora procijeniti momčad i odlučiti se za igrače, odnosno sustav u kojem će igrati. Mora izbalansirati momčad da opet postanu pobjednici. Vidim da ima puno krila...

Tomas poznaje Cannavara iz igračkih dana.

– Susretali smo se kada je igrao za Parmu. Nemam neku posebnu anegdotu, no sjećam se kada bih ga čuvao kod kornera, iako je nizak, letio bi nebu pod oblake.

Što Dinamu nedostaje?

– Određeni igrači. Petković u pravoj formi, Baturina, Mišić, Sučić... Vidim da je došao Niko Galešić, vratio se Bartol Franjić.

Galešić je zanimljiva akvizicija?

– Apsolutno. Igrao je dobro u Rijeci i mogao bi pomoći Dinamu.

Kažu, potencijal za reprezentaciju?

– Naravno. No, ovo će mu sada biti pravi ispit. Bude li dobro igrao, spreman je na taj iskorak.

Bit će zanimljiva borba za naslov prvaka?

– Hajduk je s Gattusom pokazao neke nove stvari. Možda im, uz Livaju, treba neki napadač. Prateći Gattusove izjave, čini mi se da bi im ipak trebala dva-tri pojačanja koji će raditi razliku i popuniti roster. Ako se to dogodi, Hajduk će biti u borbi za naslov. Nisam siguran koliko će u ovom sastavu moći...

Pa uz Rijeku su na vrhu, nije li to dovoljno jak argument?

– Čitajući Gattusove izjave, možda ni on ne vjeruje da se može nešto napraviti bez pojačanja o kojima pričam. Po meni, nedostaje mu još nekoliko igrača da bi bili konkurentni.

Kažu da je Gattuso vratio samopouzdanje u momčadi, a što je još donio splitskoj momčadi?

– Sigurno jako dobro rade na treninzima, inzistira na disciplini, što je puno puta do sada demonstrirao. Ima svoje principe od kojih ne odstupa. Iza njega su svi. Doveo je Livaju u red i vidimo što im to znači. Gattuso je takvog mentaliteta, južnjački temperamentan i očito je da su se poklopili. To očito paše Hajduku i Splitu.

A vaš bivši klub Osijek?

– Osijek je četvrta momčad po kvaliteti u ligi. Pitanje je što oni žele, razvijati mlade igrače ili nešto drugo. Imaju dobrih igrača koji su spremni na iskorak. No, ta priča još mora rasti. Vidim da će ostati ista momčad, pitanje je hoće li se pojačati.