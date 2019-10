Niku Kovača su kritizirali, tvrdili da je velika pogreška... Danas mu se klanjaju

Vjerojatno se sada pepelom posipaju svi oni koji su imenom Nike Kovača “meli” pod kada je, u srpnju 2018., došao na klupu velikog Bayerna.

Je li u njihovim glavama bila ljubomora ili stvarna bojazan da neće ništa s njim napraviti, znaju samo oni. Umjesto na utakmice i igru osvrtali su se na stanje u svlačionici, navodne svađe, podjele, pobune...

“Niko Kovač u Bayernu zvuči kao pogreška u castingu. Nasljednik Juppa Heynckesa nema DNK za veliki klub poput Bayerna”, čak je napisao tada jedan novinar France Footballa. No taj isti Kovač, koji je sve to vrijeme šutio i radio, uspio se zadržati na klupi bavarskog kluba, s njim osvojiti dvostruku krunu prošle sezone, a sada u drugom kolu Lige prvaka i “opaliti” šamar Mauriciju Pochettinu.

Gnabry fantastično napreduje

Niti jedna engleska momčad od 1995. godine nije primila sedam golova u nekom europskom natjecanju, a zanimljivo je kako je i spomenute godine baš Tottenham držao taj neslavni rekord, u Intertoto kupu primio je osam komada od Kölna (0:8).

A da ne bi bilo zabune, sve te loše statistike idu na dušu kluba koji je prošle sezone igrao finale Lige prvaka (i izgubio).

– Razočarani smo, Bayernov svaki pokušaj bio je ubojit, zabili su nam iz svakog pokušaja i to je teško prihvatiti, ali moraš ići dalje – rekao je trener Otočana Pochettino.

Niko Kovač, koji po mnogima “nije dovoljno dobar za klupu Bayerna”, nije mogao sakriti oduševljenje. Zabijali su Kimmich (15), Lewandowski (45, 87) i Gnabry (53, 55, 83, 88). Robert Lewandowski postigao je 13 golova u samo 10 nastupa u svim natjecanjima za Bayern München ove sezone, više od bilo kojeg drugog igrača u velikih pet europskih liga.

– Bila je to sjajna večer za Bayern i za njemački nogomet. Odigrati ovakvu utakmicu ovdje je nešto unikatno. Gnabry je već odigrao sjajnu utakmicu u Paderbornu, gdje je zabio i asistirao. Sada je bio fantastičan i njegov napredak je senzacionalan – rekao je Kovač pa dodao:

– Nije to izgledalo kao utakmica 7:2 nakon prvih pola sata. Imali smo svojih problema u obrani i Neuer nas je držao u igri nekim klasnim obranama. Nakon toga bili smo puno bolji i zabili u pravo vrijeme. Zabijanje drugog gola prije kraja prvog poluvremena bilo je ključno. Nitko nije sanjao o ovom, znali smo što nas ovdje čeka. Bio je to vrlo intenzivan meč u kojem nas je Tottenham stavio pod pritisak. Isprva nam je nedostajalo agresivnosti, morate to pokazati kada igrate u Engleskoj, ali od 30. minute momčad je odradila nevjerojatan posao. Bio je ovo trenutak slave za njemački nogomet, ali sada se moramo koncentrirati na Bundesligu i ono što nas tamo čeka. Imamo visoke ciljeve ove sezone i želimo puno toga ostvariti – zaključio je Kovač i dokazao da nas utakmice poput ove protiv Tottenhama tjeraju da vjerujemo u njegove riječi i želju da s Bayernom napravi nešto veliko, odnosno da može napraviti nešto veliko.

Jer Bavarci su postali prva momčad koja je zabila sedam golova u dvije različite gostujuće utakmice u povijesti Lige prvaka.

Sada je Bog i batina

Nije to mala stvar za klub u kojemu je trener bio otpisan otkad je došao, a igrači su mu se navodno inatili i umanjivali mu autoritet. No, ako je suditi po viđenom, ništa od toga nije istina. Jer da se igrači inate, ne bi onako igrali za Kovača, po njegovim naredbama, taktičkim zamislima...

Zato u Münchenu svi zasluženo slave. S igračima i Kovačem nakon utakmice, pa i dan nakon, najviše se veselio izvršni direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge. Isti onaj koji je bio najglasniji kada je Bayern poražen u osmini finala Lige prvaka od Liverpoola prošle sezone i koji je trenera zasipavao tonama kritika.

– Ispisali smo povijest! Pa to je nevjerojatno što smo mi ovdje doživjeli – veselo je klicao Rummenigge nakon trijumfa nad Tottenhamom, nakon utakmice života Nike Kovača koji je pokazao da je dovoljno dobar da vodi njemačkog giganta čiji DNK očito nosi...