Niko Kranjčar se vraća u hrvatski nogomet! 'Nadam se da ću pomoći mladim igračima'

Niko Kranjčar novi je član stožera hrvatske U-19 reprezentacije. Bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac postao je pomoćnik Josipu Šimuniću, nekadašnjem suigraču među Vatrenima.

Ideja o Kranjčarevom angažmanu iznjedrena je u razgovoru Josipa Šimunića s čelnicima Hrvatskog nogometnog saveza, predsjednikom Davorom Šukerom, izvršnim direktorom Marijanom Kustićem i glavnim instruktorom Petrom Krpanom.

- Naravno da Nikin izbor ima veze s činjenicom da je on moj veliki prijatelj, ali u ovom slučaju gledam to sa stručnog stajališta, jer je on u prvom redu bio velik igrač koji svojim iskustvom i znanjem itekako može pomoći u odrastanju mladih hrvatskih reprezentativaca. Kad jedna takva nogometna veličina stane pred naše mlade igrače i pomogne im savjetom, to itekako ima težinu. Drago mi je da ćemo surađivati za dobrobit hrvatskog nogometa, volio bih da se u budućnosti što više bivših igrača uključi u proces rada - rekao je Josip Šimunić.

Niko Kranjčar raduje se novim izazovima.

- Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam dobio Josipov poziv da budem dio njegovog stručnog stožera, jer je Joe prvenstveno moj veliki prijatelj. Nadam se da ću svojim igračkim i životnim iskustvom moći pomoći našim mladim igračima, vjerujem da će od nas moći nešto naučiti. Drago mi je da sam opet dio reprezentativne priče, jer sam kao igrač uvijek rado dolazio na okupljanja reprezentacije koja je za mene uvijek bila svetinja - rekao je Niko Kranjčar, kojega prve aktivnosti čekaju u lipnju, kada hrvatsku U-19 reprezentaciju očekuju prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije i Slovenije.