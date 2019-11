Niko Kovač na klupi kultnog engleskog kluba? Dio navijača bi ga htio tamo već danas!

Pitanje je traži li Niko Kovač već novi posao, prošlo je tek tjedan dana otkako je smijenjen s klupe Bayerna, ali da će vrlo brzo na njegovu adresu početi stizati razne ponude, nije uopće upitno.

Slobodan je čovjek na tržištu, a došlo je i to doba sezone kada se mnogim njegovim kolegama trese stolica. Jedan je od njih Manuel Pellegrini, strateg West Hama, koji nakon jedanaest kola drži trinaestu poziciju u Premier ligi.

Navijači tog kluba očekivali su od njega više, a ako u subotu poslijepodne izgubi na gostovanju kod Burnleyja, naći će se na još žešćem udaru njihovih kritika.

Dapače, Twitter je zadnjih dana prepun objava navijača koji zahtijevaju njegovu smjenu, a pojavila su se i prva nagađanja vezana uz njegova nasljenika.

Kao potencijalni novi čovjek spominje se upravo Niko Kovač, dok je drugi kandidat Rafael Benitez, Španjolac koji uz sebe nosi puno iskustva u Premier ligi.

Ideja da Kovač preuzme West Ham mnoge je navijače oduševila, međutim, pitanje je postoji li makar zrno istine u toj glasini.

Za sada se čini da je nekadašnji hrvatski izbornik tek želja štovatelja londonskog kluba, da su isključivo oni ti koji 'vrte' njegovim imenom, ali ne bi iznadilo da upravu također zaintrigira takvo rješenje.

Uostalom, West Ham je u prošlosti već imao prilike surađivati s bivšim vođama Vatrenih, pa tako treba podsjetiti da je upravo Slaven Bilić s tim klubom ostvario rijetko dobar rezultat u sezoni 2015/2016.

Popularni Nane je završio kao sedmi, što nakon njega Davidu Moyesu i Manuelu Pellegriniju nije uspjelo nadmašiti (posljednji takav rezultat West Ham pamti u sezoni 2001/2002.).

Bilo kako bilo, evo prvih reakcija navijača West Hama vezanih uz eventualni dolazak Kovača, a hoće li se doista u naredno vrijeme nešto dogoditi po tom pitanju, vidjet ćemo.

