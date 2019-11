'Nije nemoguće da već ove sezone dođemo do postolja'

Kad su početkom prošle sezone na tiskovnoj konferenciji u hotelu Westin direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek i trener-mentor reprezentacije Ivica Kostelić najavili velike stvari za novu mušku slalomsku generaciju, te najave su među hrvatskom sportskom publikom, pa čak i među nekim novinarima, doživjele određenu dozu podsmijeha.

Prije svega su ti podsmjesi iza sebe imali dva glavna razloga – prvi je razmaženost hrvatske publike vrhunskim skijaškim rezultatima obitelji Kostelić, a drugi je očita neinformiranost o potencijalima naše vrste.

Godinu dana i 17 plasmana među osvajačima bodova kasnije, više nema podsmijeha. Koliko se samo percepcija hrvatskog skijaškog laika promijenila u 365 dana. O tome najbolje govori dojam o rezultatima naših slalomaša u Leviju proteklog vikenda.

U konačnici smo imali trojicu u najboljih 20, što je sjajan rezultat, kakav bi još prošle godine punilo naslovnice, no danas se više ne smatra nekim posebnim ostvarenjem.

Top 20 više nije iznenađenje

– Jako smo zadovoljni napretkom naših slalomaša. U zadnjih godinu dana napravili smo ogroman korak naprijed. Sad smo postali respektabilna slalomska nacija, no ovo je dugotrajan i strpljiv proces rada i ulaganja – kaže Pavlek.

Prošle sezone su Elias Kolega, Istok Rodeš i Matej Vidović počeli pokazivati da mogu biti u konkurenciji 30 najboljih skijaša, a ove sezone osvajanje bodova trebalo bi im postati kontinuirana pojava.

Rodeš je u Leviju 14. mjestom ostvario svoj sedmi plasman među 30 u slalomu (pet prošle sezone), dok je stariji brat Kolega 19. mjestom ostvario osmi Top 30 rezultat karijere (šest prošle sezone).

U Leviju je od Hrvata sa startnim brojem nižim od 30 zakazao jedino Matej Vidović koji s 37. vremenom prve vožnje bio predaleko od druge, no zato je u nedjelju svojom izvedbom očarao veleslalomaški specijalist Filip Zubčić koji je prvo sa startnim brojem 70 došao do 29. mjesta u prvoj vožnji i tako postao čovjek s uvjerljivo najvećim startnim brojem u drugom “laufu” (idući najveći startni broj bio je 51), da bi u drugoj vožnji odskijao fenomenalno treće vrijeme druge vožnje (brži i od pobjednika Kristoffersena), popeo se za 13 mjesta te utrku završio kao šesnaesti. Konačno je pretočio u rezultate ono što je govorio tijekom proteklih godinu i pol dana:

– Na treninzima slaloma dečki i ja imamo podjednaka vremena. Imam osjećaj da mogu odskijati dobar slalom i ugurati se među najjače, treba to samo pokazati u Svjetskom kupu – nekoliko je puta istaknuo Zubčić.

– Filip je u najboljoj formi od svih naših skijaša, i u slalomu i u veleslalomu. Sazrio je, očistio glavu, ali i puno bolje stoji na skijama – ističe Vedran Pavlek.

Nažalost, Zubo će morati još jednom izvesti ovakav podvig kako bi si osigurao potrebne FIS točke za spuštanje startnog broja, no ako bude pokazivao ovakvo skijanje, samo je pitanje vremena kad će i njegova majica na startu biti obilježena brojem manjim od 30.

Dolaze Samuel i Leon

– Bilo je jako važno za dečke da otvore sezonu na pravi način, to će im biti korisno za samopouzdanje. To su sve jako sposobni dečki i skijaši od kojih u sljedeće dvije do tri sezone očekujemo nešto veliko. Pod tim mislim na pobjede i postolja. Nije nemoguće da će netko od njih i ove sezone do postolja, ali ne stavljamo si taj rezultatski pritisak – podvlači crtu Pavlek.

Treba spomenuti i mlade nade, nade koje još ne osvajaju bodove u Svjetskom kupu, ali za koju godinu će imati nešto reći. Eliasov mlađi brat Samuel, koji također trenira pod Antom Kostelićem, skuplja nastupe među najjačom konkurencijom, a na kojem startu u SK-u trebao bi se pojaviti i Leon Nikić koji je ovog vikenda na FIS utrkama u Austriji osvojio po jedno prvo i drugo mjesto.

Slalomski raspored iznimno je rijedak do kraja ove kalendarske godine. Na rasporedu slalomaše očekuje tek utrka u Val d’Isereu 15. prosinca, no zato je u siječnju, počevši s utrkom na Sljemenu, nagurano šest slalomskih utrka – uz Sljeme su tu još Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel i Schladming, a u pet od tih šest lokacija su prošle sezone naši reprezentativci skupljali bodove.