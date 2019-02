Nezadovoljni zbog penala za Dinamo: 'To je vidio samo pomoćni sudac'

Dinamo je nastavio svoj pobjednički niz, no do slavlja nad Istrom 1961 stigao je puno teže nego se to očekivalo. Slavio je s 1:0, pogotkom kojeg je iz jedanaesterca pred sam kraj utakmice zabio Bruno Petković. No, dvojbeno je, je li kapetan Istre Grujević imao ruku u prirodnom ili neprirodnom položaju. Nije to vidio ni glavni sudac Pajača, ali na sugestiju svog pomoćnika dosudio je jedanaesterac za plave.

- Dinamo je u konačnici zasluženo pobijedio, bio je bolji tijekom cijele utakmice. Mi smo parirali dobro u obrani, a nismo sposobni za nešto više prema naprijed - kazao je trener Istre Krunoslav Rendulić i odgovorio na pitanje o dosuđenom kaznenom udarcu za plave.

>> Pogledajte galeriju s utakmice Dinamo - Istra

Sad se okrećemo Viktoriji

- Hm, malo ostaje žal kad odoliš svim napadima i onda padneš iz penala u 85. minuti kojeg je vidio samo pomoćni sudac. Ne znam, i da ga je pogodila lopta u ruku, kamo će igrač s rukom kad mu je lopta upućena s dva metra od njega. Mislim da je ruka bila u prirodnom položaju, hajde da je bila iznad glave, ali što je tu je... - komentirao je Rendulić, a i nakon više gledanja snimke teško je ustvrditi je li u pravu sudac ili trener Istre.

Dinamo je uzeo svoja planirana tri boda, ali nije bio na razini kakva se očekivala, defenzivno nije imao problema, ali igra srednjeg reda i igra prema naprijed, to nije bilo dobro, plavi nisu stvarali dovoljan broj prilika, u prvom dijelu uspio je samo triput zaprijetiti, ali vratar gostiju Josip Čondrić sjajno je branio, kao i u nastavku kad je Dinamo složio tri nove opasnosti.

- Teško smo stigli do zaslužene pobjede protiv dobro organiziranog suparnika. Istra se jako dobro branila, nije nam dala baš puno prostora za kombiniranje u sredini, a u završnici nismo bili lucidni kao u prošloj utakmici, nismo na vrijeme ni zabili. NO, na kraju smo zaslužili bodove iako smo do nje došli na samom kraju utakmice, sad nam slijedi apsolutna priprema za sljedeću utakmicu - kazao je Bjelica.

A ta sljedeća utakmica je gostovanje u Plzenju kod Viktorije u šesnaestini finala Europske lige. Je li plavi trener optimist uoči tog četvrtka?

- Uvijek sam optimist, pozitivan čovjek. Nemam razloga ne biti optimist iako će to u četvrtak biti drukčija utakmica, jači suparnik, igramo i u gostima i sigurno će to drukčije izgledati. A kako i s kime ćemo igrati, vidjet ćemo u četvrtak.

Što bi vas zadovoljilo u tom prvom ogledu s Česima?

- Zadovoljila bi me dobra utakmica i pozitivan rezultat koji nam daje šansu za prolazak.

Viktorija je krenula u nastavak češkog prvenstva, odigrala je 1:1 kod Mlade Boleslav. Poveo je suparnik Dinama s 1:0 pogotkom Francuza Beauguela u 37. minuti, a bez dva boda ostala je primljenim pogotkom iz jedanaesterca u 76. minuti.

Imali smo čovjeka u Češkoj

- Da, imali smo čovjeka na toj utakmici, bio je tamo naš analitičar Jasmin (Osmanović, nap.a.), pogledao je utakmice i kasnije ćemo o tome razgovarati - kazao je Bjelica, a sigurno je i Viktorija imala svog čovjeka u Maksimiru.

Možda bi netko iz češkog kluba i sutra rado došao u Maksimir, jer plavi će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sesveta, ali ‘špijunima’ će vrata biti zatvorena, utakmica će biti zatvorena za javnost.

- Igrat će oni koji nisu bili u kadru protiv Istre, ili su bili na klupi. Theophile se vratio u trening, vraća se Dilaver i oni će dobiti svoje minute, kao i Lovro Majer kojem treba minutaža, Moharrami, Šitum, Andrić, Marin, pa će biti i igrača iz druge momčadi. Imat ćemo dobru momčad na terenu, a moramo imati sve spremne za utakmice jer ulazimo u ritam utakmica subota-četvrtak i bit će šansi za sve i svi moraju biti spremni - zaključio je Bjelica.