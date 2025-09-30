Bio je u dugovima i spavao u autu, a sada je svjetska faca! Hrvat je postao glavna tema UFC-a

Svijet mješovitih borilačkih vještina dobio je novu zvijezdu teške kategorije, a njegovo ime je Brando Peričić. Ovaj australski borac hrvatskih korijena predstavio se na najvećoj svjetskoj pozornici na spektakularan način na priredbi UFC Perth. U svom debitantskom nastupu, Peričić je doslovno deklasirao Amerikanca Elishu Ellisona, nokautiravši ga brutalnom serijom udaraca na tlu nakon samo jedne minute i 55 sekundi prve runde. Bila je to toliko dominantna i zastrašujuća izvedba da je Ellisonu nakon meča trebala liječnička pomoć i kisik kako bi došao k svijesti, a Peričić je odmah pokazao da pripada eliti.

No, ono što je uslijedilo nakon pobjede odjeknulo je snažnije od samih udaraca. U intervjuu u kavezu, Peričić je otkrio surovu istinu o svom putu do vrha. "Brate, zadnjih osam godina spavao sam po autima i dvoranama. Nitko me večeras nije mogao zaustaviti", rekao je emotivni borac i potom šokirao javnost priznanjem: "Uzeo sam kredit od 100.000 dolara kako bih mogao raditi za ovu kompaniju." Njegova iskrenost i priča o ekstremnom financijskom riziku dirnula je fanove diljem svijeta. Srećom, dominantna izvedba donijela mu je bonus za "Najbolju izvedbu večeri" od 50.000 dolara, čime će, kako je i sam rekao, otplatiti barem pola duga.

Peričićeva priča je priča o neslomljivom duhu. Ovaj 31-godišnjak, koji ponosno ističe hrvatske korijene – roditelji su mu iz Splita i s Dugog Otoka – nosi nadimak "Balkanski Medvjed". Njegov životni put bio je sve samo ne lagan. Izbačen je iz škole u devetom razredu, bori se s ADHD-om i disleksijom, a prije nego što se posvetio borbama, radio je na gradilištu, kao zaštitar i utjerivač dugova. Otvoreno je progovorio i o najmračnijem razdoblju života, priznavši da je prije četiri godine, slomljen nedaćama, bio na rubu samoubojstva, no spas su mu pružili obitelj i tim koji su vjerovali u njega.

Prekretnica u karijeri dogodila se krajem 2022. godine kada se iz Južne Australije preselio na Novi Zeland kako bi trenirao u slavnoj dvorani City Kickboxing, domu bivšeg prvaka Israela Adesanye. Tamo je, gotovo slučajno, dan nakon poraza u kickboxing meču, odradio sparing s jednim od najvećih imena sporta. Adesanya je bio toliko impresioniran njegovim talentom da ga je pozvao da mu pomogne u pripremama za borbu za titulu. "Izzy mi je definitivno vratio vjeru u sebe. Kad te takav borac pozove u svoj kamp, znaš da nešto vrijediš", izjavio je Peričić, čiji je talent prepoznao i glavni trener Eugene Bareman, koji za njega tvrdi da ima sve predispozicije postati UFC prvak.

Odluka da podigne ogroman kredit baca svjetlo na surovu financijsku stvarnost s kojom se suočavaju mnogi borci. Troškovi pripremnih kampova, koji uključuju vrhunske trenere, sparing partnere, nutricioniste i medicinsku skrb, često se penju na desetke tisuća eura. Početničke plaće u UFC-u, koje se kreću oko 10.000 dolara za nastup i dodatnih 10.000 za pobjedu, često jedva pokrivaju te izdatke nakon što se oduzmu porezi te davanja menadžerima i timu. Mnogi, poput Peričića, moraju se zadužiti ili raditi dodatne poslove kako bi uopće dobili priliku natjecati se na najvišoj razini.

Unatoč svim nedaćama, Peričić je dokazao da se upornost isplati. Njegov trener Eugene Bareman vjeruje da "Balkanski Medvjed" posjeduje sve fizičke atribute da postane UFC prvak, a jedini izazov vidi u kontroliranju njegovih emocija. Sam Peričić poručio je poslodavcima da se ne moraju brinuti za uzbudljivost njegovih borbi: "To za mene neće biti problem. Uvijek idem na nokaut." Nakon što je godinama spavao u autu, boreći se s nevidljivim i vidljivim protivnicima, Brando Peričić napokon je pronašao svoje mjesto pod svjetlima najveće svjetske pozornice.