VIDEO Pereira u spektaklu od 80 sekundi razbio Ankalaeva i obranio titulu, pogledajte kako

Samo sedam mjeseci nakon što je u T-Mobile Areni predao pojas prvaka poluteške kategorije Magomedu Ankalaevu, Alex Pereira vratio se u isti oktogon s jednom misijom – dokazati da je prvi poraz bio samo loša noć. To je i učinio na najdominantniji mogući način. Bila je to zapanjujuća preobrazba u odnosu na njihov prvi meč, u kojem je Brazilac djelovao neodlučno i pasivno. U subotnjem revanšu, Pereira je praktički izletio iz svog kuta od prvog zvona, pokazujući agresiju i namjeru koja je šokirala prvaka i publiku. Nije bilo taktiziranja ni čekanja; Pereira je od prve sekunde krenuo po prekid, potvrdivši svoje tvrdnje da u ožujku nije bio ni blizu svoje prave forme zbog loma potkoljenice i bolesti.

Sama završnica borbe bila je kirurški precizna i brutalna. Nakon nešto više od minute borbe, Pereira je pronašao put kroz obranu ruskog borca i plasirao razoran desni kroše koji je Ankalaeva poslao na pod. Prvak je u očaju pokušao doći do rušenja, no Pereira je taj pokušaj s lakoćom obranio. Osjetivši krv, "Poatan" je odmah krenuo u napad, zasuvši Ankalaeva serijom snažnih udaraca i razornih laktova s vrha. Sudac Herb Dean nije imao izbora nego uskočiti i prekinuti borbu nakon samo 80 sekundi prve runde kako bi spasio Ankalaeva od daljnje štete. Pereira je potom ustao i izveo svoju karakterističnu proslavu, dodatno naglasivši potpunu dominaciju nad borcem koji ga je prije nekoliko mjeseci uvjerljivo pobijedio.

"Osveta nikad nije dobra stvar, ponekad je poput otrova", rekao je Pereira u intervjuu nakon borbe, ali je dodao: "Svima sam rekao da prošli put nisam bio u dobrom stanju. Nitko nije vjerovao. Večeras ste svi vidjeli." Time se osvrnuo na brojne kritike i sumnje koje su pratile njegove izjave o lošem zdravstvenom stanju uoči prve borbe. Njegov tim je za ESPN potvrdio da se borio s napuknutom tibijom, a mučila ga je i viroza zbog koje je bio na antibioticima. Očito je da je pauza i potpuni oporavak urodio plodom, jer je u revanšu izgledao kao potpuno drugi borac, onaj koji je postao prvak u dvije težinske kategorije u rekordnom roku.

Ovom pobjedom, 38-godišnji Pereira ne samo da je vratio pojas i postao trostruki UFC prvak, već je ispisao i povijest. Postao je prvi borac u povijesti promocije koji je bio prvak u dvije različite divizije (srednjoj i poluteškoj) i uspio vratiti naslov u jednoj od njih. Za Magomeda Ankalaeva, ovo je bio bolan kraj niza od 14 borbi bez poraza, koji je trajao još od njegovog jedinog prethodnog poraza u UFC debiju 2018. godine. Ruski borac djelovao je zbunjeno i razočarano, nesposoban implementirati taktiku iz prve borbe kojom je neutralizirao Pereirinu razornu udaračku moć.

Nakon impresivne pobjede, kada su svi očekivali da će prozvati sljedećeg izazivača, Pereira je pokazao svoju ljudsku stranu. Otkrio je da je imao pripremljen govor, ali je odlučio iskoristiti trenutak za nešto važnije. Zamolio je cijelu dvoranu i gledatelje kod kuće za trenutak šutnje u čast Arthura Jonesa, starijeg brata UFC legende Jona Jonesa, koji je preminuo dan ranije u 39. godini. Bio je to potez pun poštovanja koji je oduševio MMA zajednicu i pokazao veličinu novog-starog prvaka i izvan oktogona.