Neobična odluka Hajduka uoči derbija. Cijela momčad je u karanteni

Ove nedjelje od 18 sati Hajduk igra derbi 12. kola HNL-a protiv Osijeka. Bijeli će na domaćem terenu pokušati započeti novi pozitivan niz nakon reprezentativne stanke kojoj je prethodio poraz 1:0 protiv Rijeke u Jadranskom derbiju. Splitski klub je ozbiljno shvatio ovu zadaću pa je momčad uoči utakmice poslana u karantenu.

Nekoć te to bila redovita praksa. Posljednjih godina momčad s Poljuda to čini samo prije najvećih i najvažnijih utakmica poput derbija protiv Dinama, finala Kupa ili europskih utakmica. Ove su sezone to učinili prije utakmica s Dinamom i PAOK-om.

GALERIJA Hajduk i Livaja nemoćni, Sopićeva Rijeka hit je prvenstva i sada veći favorit za naslov od Splićana

Momčad je i dalje u Splitu i odsjeda u hotelu Amphora na Žnjanu. Nakon jutarnjeg treninga igrači se uvijek vraćaju u hotel. Splitskoj momčadi će doista trebati puno koncentracije obzirom da momčad ima problema s ozljedama.

VEZANI ČLANCI:

Ferro i Uremović neće moći nastupiti, a Vušković trenira s juniorima, što na poziciji stopera ostavlja Šarliju, Eleza i Dialla. Upitan je i nastup Marka Livaje koji već neko vrijeme ima problema s ozljedama. Vraća se i Rokas Pukštas, no Ivan Leko nije rekao kada bi mogao nastupiti.

VIDEO Dalić: Nikad nismo bili ovako loši. Livaja mi nije odgovorio na poruku