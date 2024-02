Nenad Črnko: 'Bojim se za našu nogometnu budućnost, hitno moramo reagirati'

U studiju Večernjeg TV-a gostovao je Nenad Črnko. Prvi čovjek nogometnog kluba Gorica razgovarao je s našim novinarom Željkom Jankovićem. Gorica je u nizu od četiri poraza, kako ste to doživjeli?

- U usporedbi s prošlom godinom, ova je pjesma što se tiče rezultata i krize. Gorica zna svoje mjesto u hrvatskom nogometu. Stalno nam nedostaju četvorica igrača, a to je kao da Dinamo nema sedmoricu. Ovo je naša realnost, nema panike u Gorici - počeo je Črnko.

I prije ste znali funkcionirati u kriznim situacijama?

- Nakon onako grčevite borbe, naš cilj je bio opstanak u ligi, a sve ćemo napraviti u toj borbi za Europu. Najvažnije je osigurati financijsku stabilnost kluba. I nakon ovog poraza od Dinama, idemo dalje bez pritiska.

Kako to podnosi Mario Brkljača, sportski direktor?

- Gorica ima ograničen budžet i Mario nema lagan zadatak, mora pronaći jeftinog, a dobrog igrača. Lako je pogriješiti kada imaš novac, a mi ga moramo dovesti praktično besplatno. Ovo je sezona bez pritiska. No, mi živimo od transfera. A čitate li statistiku kada su transferi u pitanju, ona govori da je ovogodišnji zimski prijelazni rok slabiji za 50 posto u odnosu na prošli. Nema ponuda, a vidimo to i u HNL-u. Rijeka je hit, imaju nekoliko mladih igrača i po toj bi logici trebali raditi milijunske transfere.

Što je razlog pada ponude i potražnje?

- Klubovi su počeli trošiti racionalnije. Tržište se okreće igračima s afričkog kontinenta, koji su dobri, a jeftiniji. Ovi prostori su nekad mogli računati na talent, no nogomet se odavno okreće i nekim drugim parametrima. Nakon Covida neke su se financijske institucije uplašile kada su vidjeli da su neki klubovi zaduženi i po nekoliko puta više od svojih godišnjih budžeta. Osjetim to i u Hrvatskoj. Gorica, unatoč stabilnom poslovanju ne može dobiti kredit od 150 tisuća eura. Svi klubovi su stavili kočnicu i rade se samo veliki transferi.

Što će to značiti za manje klubove?

- Bojim se scenarija u hrvatskom nogometu. U slučaju ovakvog trenda, u sljedećih pet godina imat ćemo velikih problema. Koliko god HNS digao limite televizijskim pravima, sponzorski dijelom kojeg dobivaju, klubovi ne mogu biti zadovoljni. Pa čak ni Hajduk koji je u tim relacijama daleko ispred svih. Dižu se kriteriji kada su plaće i ugovori u pitanju, a zemlje u regiji su otišle daleko ispred nas. Ako to hrvatski nogomet ne bude mogao pratiti, nećemo moći dovoditi igrače. Ne sjednemo li svi, država, lokalne zajednice, nogometne institucije, i ne nađemo modele financiranja vrhunskog sporta, ne samo nogometa, neće biti dobro.

Što se po tim pitanjima događa u uredima HNS-a?

- HNS štiti interese klubova kroz svoje mogućnosti. No, savez mora štiti svoje reprezentacije, mi se ne financiramo iz proračuna, već iz onoga što zaradimo. Vrlo je teško doći do sponzora s obzirom na ekonomiju u Hrvatskoj. Sve kreće od infrastrukture koja je u vlasništvu lokalnih zajednica. Gledatelji vam neće doći na utakmicu kada pada kiša jer su sjedalice mokre. Sve vam remeti statističke podatke i svaki sponzor će pitati kakve su vam brojke. Jedino tako možete dići TV-prava. Pa znate li koliko ciparska liga dobiva novca od TV-prava. Hrvatska godišnje dobije 11 milijuna eura, a Cipar je prije četiri godine potpisao ugovor na 50 milijuna eura. No, oni gađaju šire područje s puno više gledatelja u tom dijelu svijeta.

Kako je moguće da u zadnjih tridesetak godina nije bilo moguće složiti smisleni koncept u Hrvatskoj da ta cijela priča, s boljom infrastrukturom, izgleda drugačije?

- Kako je moguće da u tridesetak godina postojanja nismo napravili stadion, unatoč dobrim rezultatima? Sve kreće od sprege općeg interesa i nacionalne strategije. Savez je sigurno lobirao. Franjo Tuđman je bio alfa i omega, pa se nije napravio stadion. Uvijek se problem prebacivao na drugoga. No, nije problem u stadionu. Problem je u infrastrukturi svih klubova. Za bolju proizvodnju igrača, trebaju vam preduvjeti u infrastrukturi.

Jednadžba je jednostavna, no imate li dojam da o ovim stvarima nismo ni počeli pričati na razinama na kojima bismo trebali?

- Ali tko s kim mora pričati? Možemo polemizirati s medijima, instancama na političkoj razini. Možete dovesti investitora koji će donijeti novac, ali ako to nije tvoje, ne možete razgovarati. A u gradskoj politici uvijek postoje opozicije i strukture koje miniraju takve stvari.

Jasno je i to. No, spomenuli ste pojam nacionalnog interesa zbog kojeg bi trebao postojati kompromis zbog općeg interesa društva?

- Sjećate se 2017. i opatijske inicijative u koju su bili uključeni svi sportovi i trebala se uključiti država. Napravljena je razvojna strategija i opet se ništa nije dogodilo. Nakon toga osvojili smo tri medalje u nogometu i ništa se nije pomaknulo. Gdje je problem, ne znam. Neću kazati da je to politika. Problem je u genetici hrvatskog naroda.

Pa onda smo netalentirani?

- Očito jesmo i imamo problem. Uvijek idemo u kontrasmjeru. Postoje ljudi koji žele omalovažiti.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Pa kako su se takvi onda promovirali do funkcija s kojima imaju alate da koče procese?

- Znate onu: 'Hrvati vam mogu oprostiti sve, samo uspjeh ne...'

Kako vidite rasplet prvenstva?

- Konačno imamo prvenstvo u kojem ne znamo tko će biti prvak. Hajduk da igra prijateljske utakmice u HNL-u, bio bi prvak s deset bodova prednosti. No, u Splitu je pritisak s kojim se teško nositi. Dinamo ima pritisak kontinuiteta i zbog toga bih Rijeci dao deset posto više šansi za naslov prvaka jer nemaju tu vrstu opterećenja.

Utječe li kriza u Dinamu na status hrvatskog klupskog nogometnog brenda?

- Sigurno. Ne samo zbog toga, već i opstojnosti našeg nogometa kroz reprezentacije. Stavimo li na stranu Zdravka Mamića. No, ta je politika donijela stabilnost hrvatskom nogometu, osiguravala financijsku opstojnost kluba iz transfera, dovođeni su svi talenti iz kojih su crpljeni budući kadrovi...

Naravno, ali taj monopol nije bio dobar za ostale?

- Naravno da nije. Samo govorim o načinu upravljanja. Moramo razmišljati na sličan način. Moramo ojačati ostale klubove, Hajduk, Rijeku, Osijek... Prihvatio bih da država stane iza sva četiri kluba i da im pomogne u financijskom smislu. Onda bih i ja lakše prodao svoj proizvod.

Možemo li u naš nogomet privući još neke velike ulagače?

- Svakim danom nam je sve teže u tom smislu. Da biste privukli nekoga s velikim novcem, cijela država mora biti iza njega. Pitanje je što takav investitor može dobiti u Hrvatskoj. Da sam milijarder, uložio bih u Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku... Imao bih odmah gotovu infrastrukturu. Kod nas očekuju odmah da će vam dati pet milijuna eura za klub i još toliko uložiti.

Imam dojam da oni koji odlučuju, ne razumiju visoki biznis?

- E, to je pravi problem. Spremni smo za pretvorbu. Kada netko želi uložiti, to je minimalno.

Prodali biste klub?

- Pričamo o strateškom investitoru, a u Gorici bi za to bilo dovoljno tri milijun eura. No, morate imati viziju kako razvijati priču. Tražimo poslovnu politiku narednih pet godina.

Kako doživljavate nekonvencionalni pristup Željka Sopića?

- On je jedan od izuzetno poštenih ljudi. Njegova komunikacija i stručnost ostavili su Goricu u ligi i Rijeci donijeli iskorak. Pokazao je da je spreman za razinu više, no morat će malo raditi na sebi.

Pitao sam ga u zadnjem intervjuu baš to, kazao je da se nema namjeru mijenjati u 50. godini.

- Želim mu svu sreću.

Kako ste doživjeli odlazak Zvonimira Bobana iz Uefe?

- Ne znam razloge njegova odlaska, jer sigurno postoje još neki razlozi. Vjerujem da će uzeti još neko vrijeme za odmor. On bi on izuzetno kvalitetno rješenje za Dinamo kojemu u ovom trenutku treba osoba koja će donijeti novac.

Zvone Boban u službi HNS-a?

- On je u tom smislu izuzetno rješenje. On će sam odlučiti pravac. Vrata saveza su mu otvorena. Nitko ne bi bio protiv.

Jeste li mu pristupili?

- Sigurno je netko to komunicirao. Svatko je dobrodošao ako nešto donosi.

Zvone sigurno nešto donosi.

- Slažemo se, no moramo vidjeti što je to.

Koliko je vama stresno prikupljati novac za klub?

- Mi imamo 100 tisuća eura osiguranih od TV-prava i sponzora, a da bi klub funkcionirao, treba nam još 300 tisuća eura, pa sada vi meni recite kako je spavati i buditi se. Prošlu godinu bili smo u gubitku dva milijuna eura, ali smo ranije bili u dobiti, pa ćemo iskompenzirati. Ne mogu spavati jer moram produžiti komfornu situaciju. Ne mogu doći gradonačelniku i kazati da mi treba dva milijuna eura. Letio bih s trećeg kata, sigurno.

Foto: FIBA/Screenshot

U kojoj je fazi izgradnja reprezentativnog kampa?

- U normalnoj fazi. Sve ide po planu. U drugom i trećem mjestu projekt će biti gotov. Onda slijedi natječaj za radove. Idealan termin je ovo ljeto. A radovi bi trebali početi krajem ljeta, ne bude li žalbi i nepredviđenih okolnosti.

Prokomentirao je Črnko suđenje u HNL-u. Kako se snalazite s pravilima nogometne igre?

- I sudačka organizacija se teško snalazi. No, pogreške se događaju i u ligi petice gdje su neki treneri htjeli ukinuti VAR. HNS samo prepisuje Uefina pravila. Ja još uvijek ne znam što je ruka, a što nije.

Dobro, ali u ligama petice nemaju problema s afirmacijom povjerenja u regularnost natjecanja kao što imamo mi u Hrvatskoj?

- Mi bismo svoj suđenje i VAR-komunikaciju trebali uspoređivati s Bugarsko ili Rumunjskom. U Engleskoj utakmicu snimaju 24 kamere i oprema im je višestruko skuplja, pa opet dođe do pogreške. Još uvijek smo na niskoj razini, no sve to košta. Klubovi nam ne igraju Europu i plivamo tamo gdje je voda mutna.

Jeste li vidjeli onu situaciju sa Štiglecom i Banićem?

- Ne.

Štiglec je dodirnuo loptu rukom dok ju je Banić držao u naručju. Je li to kazneni udarac?

- Nemam pojma - zaključio je Črnko.