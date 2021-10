Nenad Bjelica: Plašim se onih čakija, ali nemam druge domovine osim Hrvatske

Osijekov trener Nenad Bjelica pričao je u emisiji Sport nedjeljom, urednika i voditelja Ante Breke. Jedna od tema bio je i već ranije spominjani konflikt s Hajdukovim trenerom Jensom Gustafssonom kojemu je odbio pružiti ruku na Poljudu...

- Tijekom utakmice bio je iznimno agresivan prema meni nakon moje reakcije koja nije imala veze s njim. Zbog toga sam svima na klupi dao ruku, osim njemu... Nakon utakmice s Hajdukom, trebao sam podnijeti izvještaj HNS-u, no nisam to napravio jer nemam nikakve koristi od toga da se Hajduk kazni. Nemam nikakvih problema ni sa kim. Nije problem u Gustafssonu, mogao je s druge strane biti i Guardiola. Stvar je vrlo jednostavna, ako me poštuješ i ja ću tebe poštovati... Nema veze tko je s druge strane, predsjednica ili čistačica. S Hajdukom nemam problema, nazvali su me čelnici kluba. Ovo je valjda bio izolirani slučaj, lijepo mi je u Hrvatskoj. Ovo je moja domovina, druge nemam. Više me brine ona čakija, nego samo vrijeđanje - jasno je Bjelica podsjetio na huligansko urlikanje na zadnjem derbiju protiv Hajduka:

- To se valjda izgovara u afektu, jer su oni mislili da sam stao u obranu suca Bebeka. Ja nisam birao svoje roditelje, a da sam ih mogao birati, odabrao bih baš ovakve... Ali jako se ružne stvari događaju i u ložama gdje vodeći ljudi izgovaraju ružne stvari. Moramo krenuti od sebe i onda tek očekivati da navijači ne dogovaraju tučnjave.Sportski djelatnici moraju biti primjer ostalima...