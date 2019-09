Ne krije se, žapci kao nekad jurišaju na sve četiri fronte

Pomalo neočekivanim porazom splitskog Jadrana od imenjaka iz Herceg Novoga kod kuće (9:11) počela je 12. sezona Regionalne vaterpolske lige.

Splićani su morali odraditi ranije domaću obvezu jer ih u subotu čeka prvi kvalifikacijski dvoboj za Ligu prvaka sa Strasbourgom, no sve ostale utakmice prvog kola igraju se u subotu: Mladost - Mornar, Jug - Budva, Partizan - Crvena zvezda i Šabac - Primorac.

Da, Hrvati će u novoj sezoni imati “samo” četiri (od 10) predstavnika (Srbi i Crnogorci po tri), ali kvaliteta je debelo na našoj strani, čak tri hrvatska kluba – Jug, Mladost i splitski Jadran – borit će se za naslov.

Bajić: Moramo ekonomizirati

Dubrovčani su ove godine jači za Obradovića, ali ostali su bez Jokovića, Jadran je ostao bez Kunca, a najveći “promet” događao se na Savi. Mladost je dovela Bukića, Vrlića, Kunca i Amerikanca Bowena, ali i ostala bez Buljubašića, Petkovića, Čaglja, Hercega i Sučića.

Može li se onda reći da su žapci jači nego lani?

– Na papiru izgledamo jači, osim na bekovskoj liniji, ali se nadam da ćemo to dokazati i u vodi. Nisam želio da Buljubašić ode, ali nije se dogovorio s klubom, pa ćemo se na poziciji braniča pokriti iskusnim Kuncem. Morat ćemo ekonomizirati, rotirati... Nova pravila akcent stavljaju na obranu s igračem manje, trenirali smo to i u pripremnim susretima bili prilično uspješni. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati na službenim utakmicama – kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

Žapci, kao što se zna, brane naslov u Regionalnoj ligi, iako su svjesni da osvojeno neće biti lako i potvrditi. Konkurencija je jaka, osim Dubrovčana i Splićana, tu su i Hercegnovljani i Budvani, a žapcima bi mogao otežati posao i prilično izmijenjeni sustav natjecanja.

Zbog juniorskog SP-a u Kuvajtu (prosinac) i seniorskog EP-a u Budimpešti (siječanj), liga je morala biti skraćena. Tako će se prvi dio igrati jednokružno, a potom će liga biti podijeljena. Prvih pet klubova igrat će međusobno, a domaćini će biti oni koji su u prvom dijelu bili gosti.

– Razumijem da je moralo doći do te korekcije, ali je naša nevolja što ćemo u prvom dijelu gostovati kod najjačih rivala – Juga, oba Jadrana i u Budvi. No, sezona je duga – napomenuo je Bajić.

Damjanić: Bit ćemo brži

Na Savi ne kriju da će žapci, kao nekad, jurišati na sve četiri fronte, dakle i u Ligi prvaka.

– Vrlićevim dolaskom pojačani smo na poziciji sidraša. To ne znači da je Herceg bio loš, no igranje u Solarisu dobro će mu doći. A mislim da ćemo biti i brži – procijenio je direktor kluba Milorad Damjanić.