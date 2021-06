Ne biste vjerovali što je jedan Paragvajac napravio za Dražena Petrovića

Sedmi dan u lipnju poseban je dan u kolektivnom pamćenju poklonika sporta, ali i ne samo njih. Jednom je na tu temu povjesničarka umjetnosti Vesna Kusin kazala:

– Za nas Hrvate je vijest o gubitku Dražena Petrovića bila isto što i za Amerikance kada je ubijen predsjednik John Kennedy. On je i danas simbol hrvatskog sporta, dio njegova identiteta.

Spahija nakon 28 godina

Itekako svjesni toga, svake godine na dan kada smo ostali bez neponovljivog košarkaškog virtuoza, na njegovu grobnicu hodočaste predstavnici Hrvatskog košarkaškog saveza, ali i Cibone, kluba koji je svojim koševima učinio dvostrukim prvakom Europe.

S koliko god pijeteta se sve odvijalo na Mirogoju, na godišnjicu Draženove smrti uvijek je nekako emotivnije u njegovu rodnom Šibeniku. Tako je bilo i ovom prilikom o čemu je svjedočio i Draženov veliki prijatelj, danas košarkaški trener najvišeg ranga, Neven Spahija. On je položio vijenac ispod koša u Preradovićevoj ulici i zapalio svijeću pored Draženove statue (dječak s loptom) ispred Baldekina.

– Na tom košu smo mi kao klinci igrali košarku od jutra do mraka. Inače, u posljednjih 28 godina, koliko Dražena već nema, ovo je prvi put da sam se na ovu tužnu godišnjicu zatekao u Šibeniku što mi je onemogućavala moja trenerska karijera. Svaka čast Josipu Milakoviću iz Škole košarke Dražen Petrović, on to održava na životu. Dakako, pomažu tu i Grad i Županija.

Ovaj dan svake je godine posebno emotivan za Draženovu majku Biserku koja je krajem travnja ostala i bez supruga, Draženova oca, Joleta. Ne tako davno, Biserka je došla na ovu ideju:

– Nakon što je Zaklada Dražen Petrović, u kojoj je moj unuk Marko radio pet godina, Draženov muzej poklonila Gradu Zagrebu ja sam došla na ideju da Marko bude vodič u Muzeju. S obzirom na to da je i on igrao košarku to je nekako bilo i prirodno, a posjetiteljima bude drago kada čuju da im detalje od Draženovu životu i karijeri priča njegov nećak.

Marko je sin Ace Petrovića i ove je sezone igrao košarku za prvoligaša Bosco, a lani u sastavu HT Premijer ligaša Gorice. Svojedobno je bio srednjoškolski prvak SAD-a nakon čega je jednu godinu proveo na University of San Francisco.

Izraelci ga baš jako poštuju

– Najintenzivnije reakcije posjetitelja su na činjenicu da je Dražen smrtno stradao baš na dan isticanja osobne iskaznice izdane 7. lipnja 1983. godine. Zapanjeni ostanu i kada im kažem da je, nakon te prometne nesreće koja se dogodila u 17.20, Draženov sat ostao neoštećen i da je stao točno u 17.20. Najčešći posjetitelji su Španjolci, bude i puno Talijana, a začuđujuće puno bude Izraelaca. Oni stvarno imaju veliko poštovanje prema Draženu, a čak postoji i jedan njihov državljanin koji je svoje ime promijenio u Dražen Petrović. Mene je pak iznenadilo kada mi je jedan Paragvajac kazao da je dao sinu ime Dražen – ispričao nam je Marko Petrović.