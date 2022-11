Navijači Hrvatske u ekstazi: 'Pokazali ste karakter, ponos i kvalitetu! Gvardiol je novi ministar obrane'

Konačno smo vidjeli pravo izdanje Hrvatske nakon remija protiv Maroka, vatreni su zabili četiri pogotka Kanadi, ovom pobjedom su sigurno dobili na samopouzdanju i sada se okrećemo Belgiji.

Hrvatski navijači bodrili su reprezentaciju na stadionu Khalifa, navijanje se moglo čuti svih 90 minuta, a komentari se nižu na facebook stranici HNS-a.

- Kova i Joško doktori!

- Novi ministar obrane i domovinske sigurnosti, JOŠKO GVARDIOL

- Gvardiol budući najbolji stoper svijeta, ako već i sad nije najbolji, Kova danas kao Modrić iz najboljih partija - konačno, Krama sjajan, bas ovako kad igra desno, pa ulazi u napad iz drugog plana, sa slobodom kretanja, paklena ljevica, Livaja sjajan kao prva špica, to treba i ostati, Periša onakav kakav treba biti !

"Rvatina" Borjan dobro izbušen, ala gušta !

Ma svi sjajni, bravo, to je to, tako se igra, svaka vam čast i kapa do poda, ma do podruma !

- Gdje su sad oni izbornici sa svojim komentarima nakon prve utakmice.mozemo i bez njih.bravo Hrvatska

- Jednom rječju ,neopisivo!

- Svaka čast gospodo Vatreni, čestitke gospon Daliću

Još jednom pokazali karakter, kvalitet i ponos

Nitko nema pravo da Vas blati i zato podrška do kraja..Iznad svih Hrvatska

Kovačić, Gvardiol i Kramarić odligrali maestralnu tekmu, Kovina najbolja partija u reprezentativnom dresu, Gvardiol pokazao i dokazao zasto je među najboljima na svijetu a Kramarić golgeterski instikt konačno proradio u svetom dresu.

Livaja majstorski zabio kada je najviše trebalo

Mozda mala zamjerka, jer su neke izmjene trebale ranije da se dese, kao npr. Orsic za Perisica barem u 70 min, a ne u 86 ali nema veze...još jednom čestitke gospodo. Bili i ostali ponos Nacije - neki su od komentara na društvenim mrežama.

