Naši rukometaši su motivirani: 'Lošiji zadnji rezultati samo su povećali glad za medaljom'

Luka Cindrić jedan je od samo trojice naših rukometaša koji je već igrao jedno veliko natjecanje pred domaćim gledateljima. Bilo je to 2018. godine kada je Hrvatska bila domaćin Europskog prvenstva. Prvi krug igrao se u Splitu, drugi u Zagrebu. U rosteru su tada bili, a i danas su kada se broje zadnji dani do početka Svjetskog prvenstva koje 14. siječnja počinje u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, Domagoj Duvnjak, Marin Šipić i Luka Cindrić.

Sve je više jakih

– Krenuli smo sjajno u Splitu, pobijedili smo uvjerljivo Srbiju i Island, a onda šok – poraz od Švedske. U redu, ostali smo bez Duvnjaka, koji se ozlijedio na kraju prve utakmice protiv Srbije, ali u drugom krugu nekako smo svladali Bjelorusiju i Norvešku i za prolaz u polufinale trebala nam je pobjeda nad Francuskom. Čudna utakmica, Francuska se već bila plasirala u polufinale, nama je igrao i bod. Na kraju smo izgubili, uz ogromno razočaranje. Ali, život ide dalje. Mora – rekao je Cindrić, koji je s reprezentacijom osvojio tek dvije medalje – broncu na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016. godine i srebro na Europskom prvenstvu 2020. u Švedskoj.

– Da, ispada da na svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama nemam nijednu medalju. Možda je ovo sjajna prilika da se to ispravi. Osjeća se pozitivna trema, uvijek je prisutan i pritisak, bez njega se ne može ako želite osvojiti medalju. Volim kad sam pod pritiskom, to me samo dodatno motivira.

Gledatelji će biti naš osmi igrač, ulaznica za Argentinu i Egipat gotovo da više nema?

– Ovim putem mogu samo zahvaliti našim navijačima koji nas prate sve ove godine, i to ne samo kada je natjecanje u Hrvatskoj. Gdje god smo igrali, imali smo prevlast na tribinama, pogotovo kada smo igrali blizu, u Austriji ili Njemačkoj. Od srca im hvala i nadam se da ih nećemo razočarati ovog siječnja.

Dugo nas nije bilo blizu utakmica koje odlučuju o medaljama. Zadnje finale igrali smo 2020., sve ostalo bilo je za zaborav. Tu mislimo na loše plasmane na europskim prvenstvima 2022. i 2024., svjetskim prvenstvima 2021. i 2023 godine te na Igrama u Parizu prošle godine?

– Ne bih rekao da smo baš jako razočarani lošijim rezultatima u posljednje vrijeme. Samo nam se povećala glad za medaljama. Teško je danas osvojiti medalju, ima jako puno odličnih reprezentacija, krug onih koji kandidiraju za medalju sve je veći. Odlučuju nijanse i nadam se da ćemo mi ove godine biti korak ispred drugih.

Ždrijeb je povoljan, izbjegli smo Dansku, Francusku, Njemačku, Švedsku...

– Ždrijeb na papiru izgleda dobro, ali sve tri reprezentacije u našoj skupini prvog kruga su dobre. Da, čak i taj Bahrein, s kojim igramo prvu utakmicu. Dosta smo se s njima mučili u zadnjoj međusobnoj utakmici, u kvalifikacijama za plasman na Olimpijske igre u Parizu. Egipat je čak možda i jača reprezentacija po imenima od nas. Argentina je jedna od najboljih južnoameričkih reprezentacija, bez obzira na to što ne igraju braća Simonet. Opet, nama je jako važno da u drugi krug prenesemo maksimalan broj bodova jer tamo nas čekaju opasni Island i Slovenija. Iako u prvom krugu ne igramo protiv nijedne europske reprezentacije, u drugom krugu čekaju nas dvije. Nema laganih utakmica i doista će odlučivati sitnice.

Prije Svjetskog prvenstva očekuju nas i dvije pripremne utakmice, protiv Sjeverne Makedonije u Varaždinu 8. siječnja te protiv Slovenije 10. siječnja u Zagrebu.

– Obje utakmice trebamo maksimalno ozbiljno shvatiti, dobro se pripremiti i s pobjedama ući u turnir.

Zbog zabrane svog kluba Veszprema niste bili na pripremama u Poreču, ali sigurno ste gledali prijateljski susret protiv Italije, koju smo dobili sa 16 razlike?

– Naravno da sam gledao utakmicu. Sve je bilo dobro, premda je Talijanima nedostajalo nekoliko ključnih igrača.

Kako vam se čini Ivano Pavlović, novi srednji vanjski reprezentacije?

– Ma, odličan je, sigurno ima mjesta u rosteru za Svjetsko prvenstvo. On je budućnost na mjestu srednjeg vanjskog, nasljednik Duvnjaka i mene.

Najteže u Mađarskoj

Jesu li vam nedostajali treninzi u Poreču?

– Naravno. Bolje bi bilo da sam bio u Poreču nego da sam doma trenirao po programu koji sam dobio. Vjerujete, ovo doma bilo je puno napornije. Nažalost, Veszprem je iskoristio pravo da stavi zabranu svojim igračima. Klub tako štiti svoje interese. Šveđani s pripremama kreću tek 6. siječnja, tako da smo mi još i dobro počeli, četiri dana ranije.

U reprezentaciji ste od 2014. godine, kada vam je bilo najteže?

– Uh, na Euru u Mađarskoj 2022. Zbog korone bio sam u izolaciji, nisam igrao prvu utakmicu protiv Francuske, a protiv Srbije sam uskočio na parket izravno iz hotelske sobe, izmučen i iscrpljen, ali tu smo utakmicu na kraju dobili i plasirali se u drugi krug. Čudan turnir, mislim da je tadašnji izbornik Horvat koristio usluge 30 igrača. Bilo je puno zaraženih, neke je izvlačio iz naftalina, poput Alilovića i Muse – zaključio je Cindrić.