Naša reprezentativka ima 31 godinu, a počela je razmišljati o trenerskoj karijeri

Matea Ikić, 31-godišnja hrvatska odbojkaška reprezentativka, 185 cm visoka primačica-pucačica zavidne karijere, trenutačno igra u svom 14. klubu, turskom Karayollariju iz Ankare. Karijeru je započela u Puli, potom se otisnula u Italiju, najprije u Vicenzu, a potom je igrala u još pet klubova na Apeninima. Ostavila je velikog traga i u Poljskoj, Rumunjskoj, Francuskoj i Kazastanu, a odbojkaški put od 2019. odveo ju je u Tursku. Najprije u Kuzeybor iz Aksaraya, odakle se ove sezone, kad je već počelo tursko prvenstvo, preselila u klub iz Ankare koji je silno želio u svojim redovima imati tako iskusnu igračicu. Inače, karijeru je počela u rodnoj Puli i to joj je bio jedini klub u Hrvatskoj za kojeg je igrala. Sa 17 godina otišla je u inozemstvo.

Loša opcija bez strankinja

No dolazak tijekom trajanja prvenstva, u studenome, nije baš krenuo najbolje za našu najiskusniju reprezentativku, točnije, za njezin klub. Naime, Karayollari je trenutačno na dnu Prve Sultanlar lige, s jednom pobjedom nakon 12 odigranih kola.

– Budući da je u mom dotadašnjem klubu Kuzeyboru došlo do određenih problema oko rostera i stručnog stožera, prihvatila sam ponudu kluba Karayollari iz Ankare, koji nije najbolje krenuo u sezonu. Nisu na vrijeme doveli dovoljno jake i kvalitetne igračice za zahtjevnu sezonu u vrlo jakoj turskoj ligi. Pouzdali su se u to što je za njih igrala turska reprezentativka, korektorica Gozde, no ona nažalost nije mogla sve sama, pa su je na kraju otpustili. Nisu se orijentirali na strankinje, što se pokazalo kao loša opcija, tu je bila tek jedna Ukrajinka koju su baš nedavno također otpustili – rekla je Matea koja je zasad jedina jaka poluga od strankinja u klubu iz Ankare.

– Ne mogu reći da sam zadovoljna kada loše stojimo u prvenstvu, pogotovo jer gotovo sve setove gubimo u samoj završnici, uvijek nekako ostanemo kratki za nekoliko poena. Baš nam nedostaje jedna jaka igračica koja bi završavala setove i utakmice. Svojom sam igrom zapravo zadovoljna, u dobroj sam formi, a čak nekako više igram u napadu nego u obrani, gdje me pomalo i štede, što je određena novina u mojoj karijeri. Ekipa je mlada, još neiskusna, i trebat će vremena dok stvari ne dođu na onu razinu koju priželjkujemo. Samo, nije lako iz kola u kolo nizati poraze, a pogotovo u Turskoj ligi gdje su emocije još ekspresivnije – istaknula je naša reprezentativka.

Matea je ipak preiskusna igračica da bi je savladalo malodušje, pa s optimizmom gleda prema drugom dijelu sezone, jer predstoji još jedno kolo do kraja prvoga dijela prvenstva.

– Mislim da će nam odmor svima dobro doći, nadam se da će i u klubu u tom razdoblju reagirati i pronaći kvalitetna rješenja za drugi dio domaće lige. Ja ću skoknuti kući na nekih tjedan dana koliko ću imati na raspolaganju, ali za božićne i novogodišnje blagdane ponovno sam u Turskoj – naglasila je naša igračica.

Nakon ove sezone Matea još ne zna kakvi su joj planovi za nastavak karijere, no sudeći prema igri koju pruža, sigurno neće imati problema u pronalaženju dobrog kluba za sebe.

Želim biti trenerica

– Oduvijek mi je važno da u klubu u kojem igram bude i kvalitetan sastav igračica, ali i stručnog stožera, mislim da je to presudno. Naravno da se sve to ne može uvijek poklopiti, ali treba tome težiti – istaknula je.

A kvalitetan rad posljednjih je godina svakako imala i ljeti, u sastavu hrvatske reprezentacije.

– Odlično se radilo kod izbornika Santarellija, on je stvarno vrhunski stručnjak od kojega se može mnogo naučiti. Iako već dugo igram u inozemstvu i promijenila sam mnogo trenera, s radošću sam trenirala kod njega, pa sam čak ostajala dulje i radila s njim individualno. Bez obzira na iskustvo, mislim da se svakog dana može još nešto naučiti, pogotovo od vrhunskog stručnjaka. Tako da se uvijek veselim okupljanju reprezentacije. A sljedeće ljeto pred nama su ponovno veliki izazovi i veliki broj treninga i utakmica – za kraj će Matea Ikić, koja polako već razmišlja i o svojoj drugoj karijeri nakon igračke, a to bi vrlo lako mogla biti i trenerska, zaključuje.