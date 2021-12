Odbojkaši i odbojkašice u Zlatnoj skupini Europske lige: Evo skupina i rasporeda utakmica!

Sjajne su vijesti stigle za hrvatsku odbojku u utorak kasno poslijepodne iz sjedišta Europske odbojkaške federacije (CEV) u Luksemburgu, gdje su i muška i ženska reprezentacija Hrvatske uvrštene u Zlatnu skupinu Europske lige za 2022.

I dok su hrvatske odbojkašice već nekoliko sezona u toj Zlatnoj skupini, odbojkašima se sada ukazala prilika uskočiti u elitni rang europske odbojke.

Nakon što su pokazali dobre igre ovo ljeto u Srebrnoj skupini te nakon što je Sjeverna Makedonija koje je izborila pravo igranja u Zlatnoj skupini odustala od nastupa među elitom, izbor je pao na Hrvatsku.

Druga sjajna vijest je da će Hrvatska ujedno biti i domaćin završnog Final Four turnira za odbojkaše, 18. i 19. lipnja iduće godine.

O svemu više stručni tajnik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić, koji je zajedno s direktoricom Valentinom Bifflin nazočio sastanku u Luksemburgu, s ponosom kaže:

- Ovo je prilika kakva se ne ukazuje svaki dan, stoga je logično da smo je objeručke prihvatili. Ulazak u Zlatnu skupinu Europske lige za našu mušku odbojku strahovito mnogo znači, jer nam se na ovaj način otvara i put ka ulasku u Top 12 europskih reprezentacija. Po novom sustavu bodovanja možemo samo napredovati, a sastav reprezentacije koju trenutno imamo zalog je da možemo ostvariti odlične rezultate. Iduće godine odbojkaše očekuje dakle Zlatna liga, gdje igramo u skupini B zajedno s Ukrajinom, Bjelorusijom i Španjolskom, te kvalifikacije za Europsko prvenstvo. S obzirom na to da smo domaćini Final Foura automatski smo i izborili plasman na završnicu, a ulaskom u samo finale otvara nam se i mogućnost igranja Chalenger turnira, što su ujedno i kvalifikacije za prestižnu Ligu nacija.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 04.05.2021., Zadar - Muska seniorska odbojkaska reprezentacija Hrvatske. Pomocni trener Tomislav Coskovic, izbornik Emanuele Zanini, Ivan Raic, Tomislav Mitrasinovic, Ivan Mihalj, Leo Andric, Marko Sedlacek, Petar Visic, Sandro Dukic, Tsimafei Zhukouski, Ivan Zeljkovic, Marino Marelic, Tino Hanzic, Sven Sarcevic, Hrvoje Pervan, Filip Sestan, Bernard Bakonji, Kruno Nikacevic. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

U konkurenciji odbojkašica domaćinstvo Final Foura je dodijeljeno Ukrajini, a s Hrvatskom skupini B su reprezentacije Češke, Slovačke i Bjelorusije.

Također, treba reći i da je Hrvatska domaćin Challenger turnira odbojkašica u srpnju, izlučnog natjecanja za Ligu prvakinja, te da će muška i ženska odbojkaška reprezentacija u najjačem sastavu sudjelovati i na Mediteranskim igrama u Alžiru, krajem lipnja.

- Sve to je plod našeg dugogodišnjeg ulaganja u hrvatsku odbojku i partnerskog odnosa s Europskom odbojkaškom federacijom. Mi smo se već do sada nebrojeno puta pokazali kao dobri organizatori i još bolji domaćini mnogim natjecanjima pod ingerencijom CEV-a, tako da smo tu stekli rejting i više se ne moramo dokazivati. Posljednje je bila organizacija jedne od skupina Europskog prvenstva za odbojkašice, što je ponovno bilo profesionalno napravljeno. Ulazak odbojkaša u Zlatnu skupinu Europske lige bila je naša želja, da se na neki način izjednače s odbojkašicama, i sada nam je to uspjelo. Mislimo da imamo i jednu i drugu reprezentaciju respekta vrijednu, i da obje mogu polučiti sjajne rezultate. A ovo će ljeto biti prilike za to, jer osim Zlatne skupine Europske lige, odmah nakon toga slijede Mediteranske igre, gdje smo našem HOO-u obećali nastupiti u najjačem sastavu, pa ženski Challenger te kvalifikacije za EP. Dakle, ponovno ćemo imati jedno dugo, toplo, radno ljeto, čega se ne bojimo već se radujemo - poručio je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.

Zlatne skupina Europske lige odbojkaša

Skupina A: Turska, Portugal, Slovačka, Danska

Skupina B: Ukrajina, Španjolska, Bjelorusija, Hrvatska

Skupina C: Belgija, Češka, Estonija, Latvija

Raspored hrvatskih odbojkaša u Zlatnoj skupini B Europske lige:

1. kolo (25.5.): Hrvatska - Ukrajina

2. kolo (28/29.5.): Hrvatska - Bjelorusija

3. kolo (01.6.): Hrvatska - Španjolska

4. kolo (04.6.): Španjolska - Hrvatska

5. kolo (08.6.): Bjelorusija - Hrvatska

6. kolo (11/12.6): Ukrajina – Hrvatska

Zlatne skupine Europske lige odbojkašica

Skupina A: Bugarska, Francuska, Španjolska, BiH

Skupina B: Hrvatska, Slovačka, Bjelorusija, Češka

Skupina C: Azerbajdžan, Ukrajina, Rumunjska, Mađarska

Raspored hrvatskih odbojkašica u Zlatnoj skupini B Europske lige:

1. kolo (25.5.): Hrvatska - Češka

2. kolo (28/29.5.): Hrvatska - Slovačka

3. kolo (01.6.): Hrvatska - Bjelorusija

4. kolo (04.6.): Bjelorusija - Hrvatska

5. kolo (08.6.): Slovačka - Hrvatska

6. kolo (11/12.6): Češka - Hrvatska