Nakon stravičnog pada nepomično ostao ležati na snijegu!

Kanađanin Christopher Delbosco (35) doživio je stravičan pad tijekom četvrtfinalne utrke ski crossa na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu.

On je krivo procijenio dolazak na jedan skok te nekontrolirano poletio, da bi nakon 30 metara leta pao na desni bok i nastavio se kotrljati.

Prayers go out to Canadian freestyle skier, Chris Del Bosco in this horrific fall #Pyeongyang2018 pic.twitter.com/E3yzPdAjdd