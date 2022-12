Na utakmicu Hrvatske i Argentine stigao i Orban, uhvaćen u razgovoru s predsjednikom FIFA-e

Na večerašnji duel Hrvatske i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru stigao je i mađarski premijer Viktor Orban kojeg su kamere snimile u razgovoru s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom.

I Orban je stigao na stadion Lusail u Kataru, otkud prati utakmicu.

Podrška Hrvatskoj stiže i sa svih strana svijeta i iz dijaspore, a brojni su građani susjednih zemalja večeras bodre Dalićeve izabranike. Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, stigao je u Katar te te prati nastup Hrvatske protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva. Kazao je kako se sastao s Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a te izbornikom Zlatkom Dalićem.

- Razgovarali smo o utakmici, važnoj i velikoj. Svi su optimisti i svjesni vlastite snage. Uvjereni su da ovog puta mogu otići do kraja - kazao je Jandroković ranije.

Osim toga brojne strane zvijezde izrazile su podršku Hrvatskoj među kojima je i Bill Belichick, trener NFL momčadi New England Patriotsa koji je bio obučen u majicu s hrvatskom zastavom kada je u ponedjeljak navečer vodio svoju momčad u utakmici američkog nogometa protiv Cardinalsa, čime je dao do znanja da će navijati za Hrvatsku protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu, izvijestile su novine AS.

>> VIDEO Navijači se okupljaju uoči utakmice Hrvatske i Argentine na Trgu bana Jelačića