MVP finala izrazio divljenje Hrvatu

Sjajnom igrom protiv Dallasa (21 koš, 15 skokova) Ivica Zubac kompenzirao je to što je u prethodnoj utakmici, nakon odlična nastupa (18 koševa, 12 skokova), ispao tragičar u igri protiv Sunsa jer je krivo dodao loptu kad su njegovi Clippersi trebali krenuti u napad za pobjedu.

No, zato su u utakmici s Dončićevim Dallasom uvjerljivo pobijedili (126:111), i to na krilima sjajne igre hrvatskog centra. Dončić je postigao 29 koševa, ali uz 10 ubačaja iz 21 pokušaja, pa je Zubac ostavio bolji dojam jer nije promašio ni jedan od deset pokušaja (10-10) čime je izjednačio klupski rekord. Osim toga, u ovom tisućljeću to je pošlo za rukom još samo Amiru Johnsonu, Clintu Capeli, Rudyju Gobertu, Tysonu Chandleru, Dwightu Howardu i DeAndreu Jordanu, dakle odreda centrima. Stoga i ne čudi da je Kawhi Leonard, najbolji igrač momčadi i MVP lanjskog NBA finala, nakon najbolje igre 23-godišnjeg Hrvata u dresu Clippersa kazao sljedeće:

– Zubac je bio nevjerojatan. Sjajno je čuvao reket od njihovih prodora, blokirao, skakao u obrani i napadu... On na parketu ostavlja sve što ima.

Zubac je u utakmicu ušao s prosjekom od 8 koševa i 7,2 skoka, a njegova karijera mogla bi brzo postati fascinantna priča. Posebice ako se u NBA finalu nađu njegovi Clippersi i nekad njegovi Lakersi koji su ga se olako odrekli. Ivičin reprezentativni kolega Dario Šarić silno se trudi ostaviti što bolji dojam u završnici sezone pa je tako u pobjedi njegovih Sunsa protiv Pacersa (114:99) sudjelovao sa 16 koševa i 8 skokova, i to igrajući samo 20 minuta. Štoviše, Šibenčanin je bio ključni igrač preokreta jer je pri 72:75 potkraj treće četvrtine postigao devet od 14 koševa svojeg sastava u nizu.