Mula šokirao doprvaka: Bacali smo se za svakom loptom i stigla je nagrada

"Idemo do kraja", odjekivalo je dvojkom Doma sportova. Himna je to stare Cedevite, one koja je odselila u Ljubljanu, no prigrlili su ju košarkaši ove nove, novog premijerligaša, Cedevite Junior. A oni su, već na svojoj premijeri, priredili svojim navijačima vrlo ugodno iznenađenje i veliko zadovoljstvo pobijedivši favorizirani Split (80:78).

A s obzirom na širinu njihova igračkog kadra, i na činjenicu da je Cedevita igrala bez Planinića, Bundovića i Rašića, očekivalo se da će to žuti elegantno riješiti. No, tako nije mislio i trener cedevitaša Damir Mulaomerović koji je debitirao s velikim plijenom.

- Igrali smo dobru košarku i da smo izgubili ja ne bih bio jako nezadovoljan. Svaka čast mojim momcima za veliko srce. Drago mi je da su bili hrabri, požrtvovni, da su se bacali za svakom loptom a onda te ona i nagradi. Bilo je oscilacija u ovoj utakmici, bit će ih i tijekom sezone, no ja sam na svoje momke jako ponosan jer su pokazali mentalnu snagu s kojom smo se doveli u prednost i zasluženo pobijedili - kazao je Mulaomerović koji je u ovoj utkamici dosta "kemijao".

Naime, kako je imao samo jednu peticu (Bundović i Planinić su ozlijeđeni), na centru je osim mladog Bošnjaka (12 koševa, 6 skokova) koristio i četvorku Ivana Miličevića koji se nije iskazao šuterski (2-9), ali jest defanzivno sa četiri blokade i pet osvojenih lopti. Isti je igrač u kritičnim trenucima, nakon što je Smajlagić (kod 80:78) promašio oba slobodna bacanja, tri sekunde prije kraja, za svoju momčad izborio novi napad.

Inače, napadački su prednjačili Rok Radović (17 koševa) i Sven Smajlagić (15 koševa), a dvije iznimno važne trice u posljednjoj četvrtini zabio je Emir Šabić (11 koševa). Odličnu rolu odigrao je i startni razigravač Goran Filipović (9 koševa, 7 asistencija), igrač iz Splitova podmlatka koji je u samoj završnici utakmice napravio i jednu malu igračku "psinu". Naime, kod izvođenja lopte, u situaciji sa te tri sekunde do kraja, uručio je loptu suparničkom centru koji ga je ometao.

- Dogovor je bio da dodam nekome od šutera, ali sam rekao da ću, ako se nitko ne otvori, loptu uručiti suparničkom centru, da mi ne bi suci oduzeli loptu ako ju za pet sekundi ne izvedem. Vidjevši da mu dajem loptu, Jones je ostao šokiran - kazao je Filipović nakon što je pokušaj igrača Splita, šut preko cijelog terena, završio daleko od obruča.

A spomenuti Amerikanac (13 koševa, 8 skokova) bio je uz Žganeca (12 koševa, 6 koševa, 4 asista), negdašnjeg Cedevitina igrača, Splitov najkorisniji igrač. Puno je htio, a malo je uspio Toni Perković (8 koševa uz šut iz igre 3-14), još jedan bivši cedevitaš, a još uvijek nedostatno spremni Roko Ukić ostao je na klupi. Najviše koševa u redovima žutih zabio je branič Sani Čampara (15) koji nije zabio i onaj najvažniji šut, polaganje za 80:80, pa je svojevrsni tragičar. No, tragičar je cijela splitska momčad koja, predvođena trenerom Srđanom Subotićem, svoje kadrovske prednosti nije znala iskoristiti.

Sve to itekako je oraspoložio čelnike kluba domaćina, ponajprije direktora Tomislava Zebića i predsjednika Nevena Vrankovića, koji su, vidjevši tko im dolazi u goste u prvom kolu HT Premijer lige o ovakvom startu mogli samo sanjati.