Mula i "vitamini" nadjačali i Goricu, "mala" Cedevita i dalje na samom vrhu

Neposustaju košarkaši Cedevite Junior, najugodnijeg iznenađenja HT Premijer lige pri čijem vrhu se nalazi spomenuti novi premijerligaš.

Nakon što su tjedan prije iznenadili Cibonu, u 8. kolu su nadjačali i Goricu (92:79), momčad koja je, nakon Cibone, Splita i Zadra, procijenjenom četvrtom najjačom vrstom u domaćem prvenstvu.

A ovom prigodom zbilo se to, ponajprije, zahvaljujući iznimnoj predstavi Svena Smajlagića. Sin rukometnog virtuoza Irfana Smajlagića zabio je 17 koševa u posljednjoj četvrtini, sveukupno 32, a tome je pridodao i 9 skokova.

- Dugo se nisam ovako dobro šuterski osjećao. Danas je bila moja večer, no sve je to proizašlo iz timske košarke u kojoj je lopta pronalazila mene - kazao je Smajlagić koji je uz šut za tricu od 88 posto (8 od 9) upisao i zavidan broj skokova.



U predstavi svog najiskusnijeg igrača uživao je i trener "vitamina" Damir Mulaomerović:

- Puno njih je mislilo da je pobjeda nad Cibonom bio samo naš ekstra dobar dan, no mi smo i s ovim pokazali da to nije tako. Dobili smo jakog suparnika. U prvom poluvremenu su nam zadavali puno problema jer su nam pogodili devet trica pa je jako bitno što smo se do odlaska na odmor približili na samo "minus 2".

S ovom je pobjedom Cedevita Junior ostala na čelu HT Premijer lige i sada je u prilici na tom mjestu završiti i prvi krug natjecanja. A riječ je o novom premijerligašu, svojevrsnoj podružnici "velilke" Cedevite, one koja je odselila u Ljubljanu.



- Bilo to ekstra postignuće za nas. Da nam je netko kazao da ćemo u ovom razdoblju natjecanja biti na vrhu ljestvice zacijelo bi ga proglasili ludim. No sve ovo rezultat je velikog truda, vjere i energije koju ulažemo. Lijepo nas je vidjeti na terenu, a meni je kao treneru veliko zadovoljstvo voditi ove momke. Uživam biti s njima na terenu i izvan terena - kazao je Mulaomerović svjestan da se njegovu momčad sada gleda s potpuno drugačijom dioptrijom:

- Mi smo to i zuaslužili. Više za nikoga nismo momčad koja će negdje nekoga slučajno pobijediti. Nama je najvažnije da zadržimo ovu razinu energije u obrani iz čega i proizlazi igra za koju mi sve više ljudi kaže da je to košarka koju žele gledati. Dok god budemo imali ovakaj ugođaj u sastavu i dok budemo igrali nesebično toliko ćemo i trajati.



Za razliku od Mulaomerovića, njegov negdašnjeg suigrača iz reprezentacije Josipa Sesara prožimale su potpuno drugačije emocije. Štoviše, ljutit zbog izvedbe svoje momčadi trener Gorice nije se niti pojavio pred novinarima "da ne bi u afektu nešto krivo rekao". No, zato je istupio Emil Savić, ugodno iznenađenje u sastavu Goričana (13 koševa, uz šut od 71 posto, trice 3-5):

- Moramo pogledati snimku ove utakmice i vidjeti što se događa. Posljednje dvije utkamice odemo na sedam, osam razlike i ne znamo prelomiti. Moramo se skupiti kao momčad.



Najbolji pojedinac pobijeđenog sastava bio je lakonogi centar Marko Baković (20 koševa, 10 skokova), a 20 je zabio i "dirigent" igre (i kapetan) Borna Kapusta. No, sve to nije bilo dovoljno za dobiti energične i poletne cedevitaše među kojima su dvoznamenkasti, osim "vrućeg" Smajlagića bili i vrlo korisni šuter Emir Šabić (15 koševa, 6 skokova, 4 asista), krilo Rok Radović (15 koševa) i branič Josip Batinić (11 koševa).



Zahvaljujući petoj pobjedi uzastopce, sedmoj ukupno, Cedevita Junior dijeli prvo mjesto HT Premijer lige sa Splitom koji ima bolju koš razliku za 66 koševa.