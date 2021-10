Ovo nitko nije očekivao: Inkubator su za Slovence, a sada su vodeći u Hrvatskoj!

U jednom zagrebačkom pubu u Prečkom, iz žica i glasnica tamburaša, te je večeri odjekivalo “K’o bi rek’o čuda da se dese...” Tako su svoje “malo čudo” slavili članovi uprave i stožera Cedevite Junior nakon prilično iznenađujuće i uvjerljive pobjede nad “velikom” Cibonom.

A budući da je to, nakon pobjede nad Splitom u 1. kolu, bio drugi veliki skalp skinut klubovima iz velike hrvatske trojke, njihovo zadovoljstvo bilo je tim veće. Posebice jer je značilo i plasman na samom vrhu HT Premijer lige (6-1).

Za to što se sve to tako odvrtjelo, više je zaslužnika, počevši s direktorom kluba Tomislavom Zebićem, koji je kada je 2019. “velika” Cedevita otišla u Ljubljanu izveo manevar fuzije s tadašnjim drugoligašem Agrodalmom zahvaljujući kojemu je ovaj klub uštedio dvije sezone. A da je novoosnovana Cedevita Junior morala krenuti iz četvrtog ranga, kako su to nalagali propisi HKS-a, kluba možda danas ne bi ni bilo. Ili bi se sveo na školu košarke kada je već imao ugovorenu koncesiju na jedan od paviljona Zagrebačkog velesajma.

Puno ulažu u omladinski pogon

A upravo će njeno produljenje biti ključ za klupsko sutra, čime će se pozabaviti predsjednik kluba Neven Vranković, jedan od dopredsjednika Atlantic Grupe, čvrsta veza s glavnim sponzorom. A upravo je kompanija Emila Tedeschija prije devet godina uložila 10 milijuna kuna u uređenje Doma košarke i bila bi velika šteta kada im nova gradska vlast koncesiju, koja istječe sljedeće godine, ne bi i produljila. Valjda će gradonačelniku Tomaševiću njegovi savjetnici za sport znati prezentirati vrijednost kluba koji je u svojoj školi košarke imao i po tisuću djece. I čija je ideja biti inkubator hrvatske košarke.

Ono što ovog časa Cedevita Junior nudi nisu veliki ugovori, ali jesu dobra atmosfera i razvojni programi. Kako za jednog veterana (Smajlagić), za seniore koji su se tu, naizgled, privremeno skrasili (Filipović, Bundović), za seniore stasale u klubu poput Šabića, za igrače koji su u naletu (Batinić) tako i za vrlo talentirane klince poput Kučića (19), Jelavića (17) i Zankija (17).

Važan potez u životu ovog mladog kluba, svojevrsnog nasljednika one bivše Cedevite, bio je i angažman Damira Mulaomerovića (47) za prvog trenera. Direktoru Zebiću nije bilo ugodno priopćiti njegovu prethodniku, koji je izborio HT Premijer ligu, da mu je potreban netko iskusniji, a kada se Marko Trninić zahvalio na ponudi da bude pomoćnik Muli, ovaj je za asistente angažirao dva svoja bivša suigrača. Matu Skelina, suborca iz cibonaških dana, i Luku Pešuta, suigrača iz KK Zagreb.

I sami sebe iznenadili

I čini se da oni kao trojac doista dobro funkcioniraju, baš kao i cijeli stručni stožer, koji čine još i tim menadžer Vedran Modrić, fizioterapeut blagotvornih ruku Slaven Durlen i kondicijski trener Igor Blažinčić, čiji su nam sustavan program rada, a on se proteže i na najmlađe uzraste, hvalili i direktor kluba i trener prve momčadi.

A svi oni na neki način rade i za Cedevita Olimpiju. To jesu dva kluba, s različitim matičnim brojem, u dvije različite države, no i dalje funkcioniraju kao da su obitelj. Vezuje ih zajednički glavni sponzor (čitaj Tedeschi), pri čemu stariji brat ima pravo “prvokupa” kod mlađeg. Kako nam je objasnio predsjednik Neven Vranković, između dva nezavisna kluba postoji ugovor koji definira modele i okvire stručne suradnje. A ona podrazumijeva i da se igrači ljubljanske Cedevite, kao što su to Bošnjak i Radović, razvijaju u zagrebačkoj.

Svi zajedno ugodno su iznenađeni plasmanom Cedevite Junior u domaćem prvenstvu. Priznaje to i Mulaomerović, nekada vrstan razigravač i reprezentativac koji plijeni svojim energičnim stilom vođenja momčadi i čiji se “rukopis” prepoznaje već nakon sedam kola. A on se pak čini zadovoljnim na svom radnom mjestu, a kako i ne bi bio kada ima najbolje uvjete za rad u cijeloj Hrvatskoj, ali i stabilno klupsko vodstvo koje ga neće dovesti u situaciju kašnjenja plaća igračima u kakve je dolazio na klupi Cibone. Društvo s Velesajma proteže se koliko im je dug pokrivač i, premda to nije puno, mnogima je to, uz ugodno radno okruženje, sasvim dovoljno.

>> Pogledajte i video