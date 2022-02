Mršić se prisjetio kako je Dražen "poklopio" Rađu i Vrankovića: Time je završila ta tema

Bivši hrvatski izbornik Veljko Mršić (50), koji je na klupi španjolskog prvoligaša Río Breogana startao porazom kod Betisa sa 81-84, rekao je kako je napustio hrvatsku klupu jer mu se više sviđa svakodnevni rad u klubu.

- Kada sam postao izbornik Hrvatske napustio sam mjesto sportskog direktora Cedevite. Ondje su mnogi taj moj potez smatrali ludošću jer sam bio dobro plaćen i nisam imao takav pritisak. No ja volim izazove. A posebno volim svakodnevni rad na klupi. Zbog toga sam napustio hrvatsku reprezentaciju i došao ovdje. Raditi jedan tjedan, dva puta u sezoni, je premalo za mene - izjavio je Mršić u intervjuu za španjolske novine La Voz de Galicia.

Mršić je vodio Hrvatsku od svibnja 2019. godine do 21. siječnja ove godine kada je sporazumno raskinut ugovor. Tijekom predstavljanja u Lugu kazao je kako u reprezentaciji nije mogao računati na najbolje igrače iz NBA i Eurolige, te da je odbio dva turska kluba, a onda prihvatio ponudu Río Breogana jer je "to bila prilika trenirati u Španjolskoj klub koji nije nisko pozicioniran".

Foto: Igor Soban/PIXSELL 12.12.2021., Kosarkaski centar Drazen Petrovic, Zagreb - 11. kolo ABA kosarkaske lige izmedju Cibone i Buducnosti. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Río Breogan se nalazi na 10. mjestu među 18 klubova španjolske lige.

- Ekipa ima prostora za napredak, ali znate kakva je situacija. Ovisi o puno faktora: sreći, dinamici, rezultatima... U španjolskoj ligi je jaka konkurencija pa sigurno neće biti lako održati ovaj ritam - rekao je Mršić s ugovorom do kraja sezone uz mogućnost produženja za dodatnu sezonu.

- Povratak u Španjolsku bio je također razlog zbog kojeg sam odlučio napustiti hrvatsku reprezentaciju. To je prekrasna zemlja koja voli sport. U Italiji mi je također bilo lijepo, ali ako moram izabrati zemlju, a da nije Hrvatska, onda je to Španjolska - izjavio je.

Mršić je od studenog 2017. do travnja 2018. bio trener Bilbao Basketa. Kao igrač je pak nastupao za Unicaju iz Malage te Gironu.

- Igrao sam nogomet do 14. godine. Živio sam u malom gradu u BiH gdje me je Jasmin Repeša, igrač i trener podmlatka lokalnog kluba, pratio po gradu kako bi me nagovorio da promijenim sport. Igrao sam dobro i bio reprezentativac u mlađim kategorijama - ispričao je Mršić dodavši da je s 15 godina počeo igrati košarku.

Istaknuo je Dražena Petrovića kao suigrača s talentom.

- Bez ikakve sumnje. Kada sam ja došao u prvu momčad Cibone on je bio potpisao za Real Madrid. Igrali smo zajedno u reprezentaciji - rekao je Mršić te napomenuo kako je Petrović "bio impresivan, vanserijski i uvijek razmišljao kako napredovati i pobijediti".

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 14.07.2020., Split - Kosarkasko igraliste na Mejasima pored osnovne skole oslikano je imenima legendi Kresimira Cosica, Dine Radje i Tonija Kukoca te muralom Drazena Petrovica. rPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nije ga zanimalo ništa drugo. Posljednju utakmicu s Hrvatskom odigrao je u Poljskoj 1993. godine prije nego je poginuo. Bila je to kvalifikacijska utakmica za odlazak na Europsko prvenstvo. Bili smo smješteni u hotelu koji nije imao više od tri zvjezdice, s lošim uvjetima. Zamislite kako je to tek bilo za njega koji je bio u NBA ligi - ispričao je.

- Druge zvijezde poput Dina Rađe i Stojka Vrankovića su se žalile i tražile da nas premjeste drugdje. Dražen, koji je u tom trenutku jeo, ustao je i rekao: 'Dečki ovdje nismo došli na odmor nego igrati košarku. Sve momčadi su ovdje pa ćemo i mi biti'. I tu je završila ta tema - dodao je Mršić.

Upitan je li više uživao kao igrač ili sada kao trener, Mršić je odgovorio:

- Drugačiji je osjećaj. Kao igrač sam gotovo svake godine osvajao barem po jednu titulu. Trenerski uspjesi se slave na drugačiji način, a odgovornost je puno veća, no također jako uživam.

Mršić je kao igrač nastupao i za Žalgiris, Varese, Olympiakos i Milan a kao trener je vodio i Zadar, Split, Varese te Cedevitu.