Može li Lionel Messi konačno pokazati da nije luzer?

Moramo se suočiti s činjenicama, Argentina u ovogodišnjem izdanju Copa Americe ponovno igra turnir debelo ispod svojih mogućnosti (četiri osvojena boda u tri utakmice).

Čak i vezna i obrambena linija gaučosa koja je posljednjih godina ubrala mnoge kritike i dalje je na papiru bolja od gotovo svih na turniru te bi s napadačkim velesilama trebala tvoriti moćnog konkurenta na kontinentu.

Senzacionalna statistika

Činjenica da Lionela Messija suigrači odvlače dolje ne vodi do nikakve poante. U današnje vrijeme nogometa unakaženog poslovnom stranom najčešće do uspjeha dolaze momčadi koje, naravno uz kvalitetu, igraju složan i koncizan timski nogomet. Momčadi koje su jednostavno kliknule, poput vatrenih lani ili Liverpoola ove sezone.

I tu dolazi do dvosjeklog mača Messija u dresu Argentine. Njegova virtuoznost donijet će gotovo pa pogodak po utakmici ili pak 1,5 sudjelovanja u pogotku (gol ili asistencija) po utakmici i to je senzacionalno, ali sistem posljednjih argentinskih izbornika u kojem je bila vidljiva podređenost taktike Messiju, kako bi se suparnički zid lakše probio, upozorio je na to da se na ostatak momčadi, da se laički izrazimo, i ne misli.

A taktička poduka treba potencijalima poput, recimo, lijevog beka Nicolasa Tagliafica koji je pod Erikom ten Hagom u Ajaxu odigrao sezonu života. Ne treba mu Lionel Scaloni, izbornik Argentine kojem je ovo – prvi trenerski posao u životu. Tagliafico igra korektno, ali nije ni blizu onoga što je pokazao u Amsterdamu prošlih mjeseci.

– Messi i Ronaldo vrhunski su nogometaši, ali oni nisu timski igrači. Kad pomislim na timskog igrača, na pamet mi padne James Milner – rekao je strateg Louis van Gaal.

Lako je moguće da legenda Barcelone tu nije ni kriva jer se od njega traži da bude vođa u momčadi, a po onome što pokazuje na terenu, kako kaže Van Gaal, zaista nije taj profil. Ključ je što on to ni ne mora biti, njegov je posao da zabija golove i kreira šanse jer to najbolje radi. Da su se Argentinci na takav način postavili prije, možda bi već i sad imali trofej s Messijem u seniorskoj riznici.

Opasni Rincon i Rondon

Jedna od posljednjih šansi za reprezentativni trofej odnedavno 32-godišnjeg Messija važno će poglavlje imati danas. U četvrtfinalu ih dočekuje najugodnije iznenađenje prvenstva, Venezuela.

Reprezentacija koja u svakoj liniji postave ima barem iskusnog igrača u ligama petice nakon grupne faze ostala je neporažena te je po tome u biranom društvu uz Brazil, Urugvaj i Kolumbiju. Veznjak Torina Thomas Rincon bit će glavni distributer za ubojitog Salomona Rondona iza kojeg je odlična sezona u Newcastleu.