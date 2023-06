Mourinhovo novo pojačanje: Besplatno u Rim doveo izvrsnog veznjaka

Talijanski mediji pišu

Tudoru Saudijci otvorili vrata Juventusa: Ostaje mu još jedna velika prepreka

Premda se i ranije spekuliralo da će Massimiliano Allegri otići, klub je to opovrgnuo tvrdnjom da će ipak ostati na klupi. Međutim, u međuvremenu je došlo do ponovnog preokreta, pišu talijanski mediji, a upravo bi to mogla biti prilika za Igora Tudora, no isto tako i za povratak Antonia Contea