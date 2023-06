Morantu prije jedna od najvećih kazni u povijesti i gubitak 33 milijuna dolara

Povjerenik NBA lige Adam Silver na konferenciji za medije rekao je da su donijeli odluku o kazni Jaa Moranta (23), velike zvijezde Memphis Grizzliesa. Silver nije htio reći koja je kazna da se ne skreće pozornost s finala lige, a takav iskaz daje naslutiti da se Morantu sprema žestoka kazna.

„Donijeli smo odluku, ali nećemo je objaviti dok ne završi finale. Ne želimo ničime skrenuti pažnju s finala, bilo bi nepošteno prema ovim igračima da se priča o bilo čemu drugom osim o njihovim igrama“, rekao je Silver nakon prve finalne utakmice između Denvera i Miamija.

Morant se ove sezone u više navrata našao usred skandala, a posljednji je bio prije dva tjedna kada je na videozapisu mahao pištoljem nakon čega su ga Grizzliesi suspendirali na neodređeno, no to je bilo nebitno jer je klub tada već ispao iz doigravanja. To mu nije bilo prvi put da je uhvaćen s pištoljem jer je dva mjeseca prije, u ožujku, mahao vatrenim oružjem u noćnom klubu u Denveru nakon čega su ga iz kluba suspendirali na osam utakmica. Morant se ispričao za svoje ponašanje i rekao da je takvo ponašanje neprihvatljivo.

No, isprika je pala u vodu jer su u javnost dospjele informacije da je prije početka sezone mladi košarkaš pištoljem prijetio srednjoškolskom igraču protiv kojeg je igrao utakmicu. Također, iz njegovog su automobila uočena laserska svijetla uperena prema igračima Indiane nakon jedne utakmice, a svijetla su bila poput onih koja se koriste na nišanima vatrenog oružja.

Povjerenik NBA Silver rekao je da se ništa ne mijenja ako objave odluku nakon nekoliko tjedana jer je Morant ionako suspendiran od strane kluba.

"U odluci smo uzeli u obzir igračevu povijest, kao i ozbiljnost incidenta. Otkrili smo priličnu količinu dodatnih informacija i mogli bismo već sad objaviti kaznu, ali odlučili smo da bi bilo nepošteno prema finalistima da sad objavimo rezultate istrage. Sezona mu je ionako završena, klub ga je suspendirao na neodređeno, pa se ništa ne mijenja ako to odgodimo na nekoliko tjedana i objavimo ubrzo nakon završetka finala", rekao je Silver.

Američki mediji nagađaju da bi mlada zvijezda mogla dobiti suspenziju od čak godinu dana, odnosno da ne igra cijelu sljedeću sezonu. Osim što je moguće da izgubi pravo igranja cijele sezone, Morant će izgubiti i veliki dio novca. Odnosno, izgubit će 33,5 milijuna dolara koliko iznosi njegova plaća jer NBA klubovi ne plaćaju svoje igrače u slučaju ovakvih suspenzija.Njegovi sponzori još se nisu oglasili, ali mogao bi izgubiti i novce od sponzora. Morant je već izgubio 40 milijuna dolara jer nije izabran u najbolje petorke sezone i automatski zbog toga izgubio bonus na novi ugovor od 233 milijuna dolara, no svejedno će dobiti 194,3 milijuna dolara.

Dobije li Morant suspenziju od godinu dana, to će biti jedna od najžešćih kazna u povijesti NBA. Igrači koji su dobili kaznu od dvije sezone, Tyreke Evans, O.J. May i Chris Andersen, nisu bili tolike zvijezde kao što je to Morant. Zbog čuvene tučnjave na utakmici između Detroita i Indiane 2004. godine, Ron Artest dobio je suspenziju do kraja sezone, odnosno 73 utakmice.

