Mogu li Tedeschi i Cedevita spasiti Hrvatsku!?

Nažalost, Zula nije uspio spasiti stvar. Nakon što je preuzeo reprezentaciju u vrlo nezahvalnom trenutku (pri skoru 1-3), on nije izborio dovoljno pobjeda (a trebalo ih je još šest u osam utakmica) za odlazak u Kinu. No, nakon njegova mandata gorak okus nije ostao samo zbog debakla u Mađarskoj te poraza protiv Litve i Poljske s četiri NBA igrača u sastavu nego i zbog sve češćih otkaza na pozive reprezentaciji pa se tu, za kormilom nacionalne vrste, nešto nužno mora poduzeti. Ne zato što to Zula ne bi mogao nastaviti raditi, nego zato što se nešto mora mijenjati radi promjene ukupne atmosfere oko nacionalne vrste. A ona je ovog trenutka prilično problematična.

Uostalom, Anzulović je znao u što se upušta i što bi mu se moglo dogoditi. Izabran je na to mjesto po sustavu eliminacije, tek nakon što čelnici Saveza nisu uspjeli ništa dogovoriti s Perasovićem, Trinchierijem, a potom i s Repešom.

Uskočio je hrabro, ne pitajući za novac, jer je tu priliku dugo čekao, ali u njoj je, nažalost, i izgorio. Baš kao što bi se to moglo dogoditi i njegovu eventualnom nasljedniku ne bude li imao više svjesnosti o trenutku u kojem se nalazimo i o vrijednosti igrača koji će mu biti na raspolaganju. Jer, izuzmemo li naše NBA-evce, a oni neće biti dostupni ni u kvalifikacijama za Eurobasket, Roko Ukić (34) još uvijek je naš najbolji razigravač, a Marko Tomas (34) najbolji krilni igrač. To je tako, ma što god o tome mislili Stojko Vranković (predsjednik HKS-a) i Dino Rađa, predsjednik Stručnog savjeta HKS-a.

Uostalom, tko god bude za kormilom tog broda, taj čovjek, na neki način, mora jamčiti prolaz na Eurobasket jer ako nas niti ondje ne bude, onda doista možemo “zaključati butigu” i dekretom raspustiti sve klubove kako bi se ona svota javnog novca što dobivaju preusmjerila na uspješnije sportove.

A tko bi, ako se Anzulović “sporazumno raziđe”, mogao biti taj novi čovjek na čelu reprezentacije? Iako status euroligaških trenera automatski eliminira Perasovića (Baskonia) i Repešu (Budućnost), trenerski kruh je takav da u roku od nekoliko mjeseci obojica mogu biti slobodni. Baš kao što i, trenutačno slobodni, Neven Spahija za koji mjesec može pronaći posao u euroligašu. A upravo on bi se trebao naći na kavi sa svojim bivšim prijateljem Dinom Rađom s kojim se zavadio preko medija, a pomiriti bi se mogao negdje ispod medijskog radara.

S obzirom na to koliko HKS može ponuditi izborniku, a na tome su i pali razgovori s Repešom, teško je vjerovati da bi se Spahija toga prihvatio, no sport je to pa su i tu moguća iznenađenja. Inače, kao mogući kandidati još se spominju Slaven Rimac, trener Cedevite, i Damir Mulaomerović kojemu na ljeto ističu trenerske obveze na Kosovu. Navodno bi se tog posla radio prihvatio i sportski direktor Cedevite Veljko Mršić pa se tu nameće jedna pragmatična ideja oko moguće suradnje između Saveza i našeg najjačeg kluba.

Ako je interes u kvalifikacijama za Eurobasket imati kompaktnu ekipu – a nekompaktnost je u kvalifikacijama bio naš najveći problem jer smo stalno igrali u drukčijem sastavu – onda ima smisla ideja o tome da upravo hrvatski prvak bude kostur te reprezentacije. I da je, u tim prozorima, vodi Cedevitin trener. Uostalom, dok je Cibona bila jaka i kao takva okosnica reprezentacije, Hrvatska nikad nije kiksala niti u jednim kvalifikacijama, a i tada su nam bili nedostupni NBA igrači.

Susret Tedeschog i Rađe

Koliko god se čelni ljudi Saveza njoj opirali, u toj priči može se i provući ideja o strancu. Zamislite samo koliko bi jedan motivirani Pullen značio za hrvatsku reprezentaciju, a Cedevita će i sljedeće sezone imati jakog Amerikanca na lopti pa zašto ne bi taj uzeo hrvatsku putovnicu i pomogao u kvalifikacijama.

Nadamo se da su i to bile teme susreta Cedevitina predsjednika Emila Tedeschog i šefa HKS-ova Stručnog savjeta Dina Rađe koji su se našli na Rađinu zamolbu.

Za odluke oko reprezentacije u HKS-u imaju vremena promišljati, barem tri mjeseca. Ne moraju se žuriti s odlukom oko izbornika sve do lipnja kada ipak trebali donijeti odluku kako bi novi čovjek, ako ga bude, imao vremena napraviti program za srpanjski nastup pomlađene reprezentacije na Ljetnoj ligi u Las Vegasu.

