Modrić pokazao veliko srce: Razveselio Iliju (6) kojem su Rusi ubili roditelje

Predivna gesta kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića brzo je postala viralna. Kapetan Vatrenih nazvao je dječaka iz Ukrajine Iliju Kostuševiča (6) iz Mariupolja kojem su roditelji poginuli tijekom ruskog bombardiranja.

Dječak je ovom Lukinom gestom ostao oduševljen, o čemu govori i njegov izraz lica. Modrić je dječaka nazvao putem FaceTimea i razgovarao s njim nekoliko minuta.

📞 Hello, @lukamodric10! 👋🏻



A special call for the 6-year-old Illia Kostushevych from Mariupol who lost his parents during rocket attacks by Russian invaders on the city.



Darijo Srna and the boy talked to the player of Real Madrid and the captain of the Croatia national team. pic.twitter.com/ioGusBOLLw