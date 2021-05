Mladost napravila pravo malo čudo i nakon 13 godina 'suše' napokon osvojila titulu!

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti osvojili su naslov prvaka Hrvatske nakon što su u odulučujućoj petoj utakmici finala doigravanja kao gosti u Dubrovniku svladali branitelja naslova Jug AO sa 12:11 (2:1, 2:3, 1:1, 2:2; 5:4) nakon boljeg izvođenja peteraca.

Ovo je 11. naslov prvaka za Mladost, no prvi nakon 2008. godine kojime su prekinuli dominaciju Juga koji je osvojio posljednjih pet prvenstava.

Mladost je do naslova stigla s tri uzastopne pobjede nadoknadivši zaostatak od 0-2 u finalnoj seriji.

Posljednja, peta utakmica domaćeg prvenstva protekla je u iznimno izjednačenoj igri tijekom sve 32 minute. Mladost je bila stalno u vodstvu, ali niti u jednom trenutku nije imala prednost veću od jednog gola, da bi Garcia golom za 7-7 17 sekundi prije kraja odveo dvoboj u dodatnu dramatiku, odnosno izvođenje peteraca.

A prilikom izvođenja peteraca u "tragičara" je izrastao Loren Fatović kojemu je vratar Mladosti Ivan Marcelić obranio čak dva udarca. Marcelić je obranio Fatovićev pokušaj već u prvoj seriji, a tu prednost zagrebački je sastav držao do trće serije kada je Toni Popadić obranio pokušaj Luke Bukića. Do kraja pete serije svi preostali igrači bili su uspješni, pa se drama nastavila i šestom serijom u kojoj su priliku za ponovno izvođenje imali igrači koji su pucali i u prvoj. No, Fatović niti iz drugog pokušaja nije uspio svladati Marcelića, da bi potom rumunjski veteran Cosmin Radu bio precizan za veliko slavlje Mladosti.

Najefikasniji tijekom četiri četvrtine u momčadi Mladosti bio je Andro Bušlje s dva gola, po jedan su dodali Lovre Miloš, Franko Lazić, Ante Visković, Konstantin Harkov i Josip Vrlić, dok je jedini dvostruki strijelac za Jug AO bio Paulo Obradović, a jednom su se u strijelce upisali Loren Fatović, Xavi Garcia, Alexandros Papanastasiou, Marko Žuvela i Hrvoje Benić.