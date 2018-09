Mislite da je u inozemstvu bolje? Pročitajte potresnu priču hrvatskog nogometaša

Brojni hrvatski nogometaši žele otići u inozemstvo jer vjeruju da će im tamo biti puno bolje. No, priča mladog Luke Ilinčića (20) pokazuje da nije uvijek tako.

Luka je potpisao za talijanskog četvrtoligaša Portici, ali nije ispalo kako je očekivalo.

- Imali smo neki dogovor, ali nakon potpisa ugovora sve se promijenilo. Dogovor je bio da imam svoj stan, hranu i neku lovu, a spavao sam na nekom malom krevetu s još nekim. Ok, to sam pretrpio, ali je i ostalo skroz neispoštovano - rekao je Ilinčić za Istrasport.

Klub mu je obećao plaću od 1000 eura da bi isplaćeno bilo samo 400, s time da dodatnih 25 eura tjedno dobije za hranu.

- To je malo više od tri eura po danu, kako da preživim s tim? Užas. Sve to su mi rekli nakon potpisa ugovora.

Priči tu nije kraj.

- U međuvremenu me snimio jedan profesionalni klub iz treće lige koji je od Porticija zatražio transfer, no ovi su odgovorili kako sam blokiran do prvog prosinca zbog ugovora s njima. Ponijeli su se očajno prema meni.

Ilinčić je na kraju pokupio stvari i vratio se u Pulu.

