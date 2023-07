Mimi Vurdelja o njima brine već desetljećima: 'Sportaši me zovu ne samo usred dana, nego i noću'

U hrvatskom sportu malo je osoba koje rade sa stotinama sportašica i sportaša, među kojima su i svi oni najbolji i najuspješniji. Jedna od njih svakako je Mimi Vurdelja, voditeljica Odjela nutricionizma i zdravstvene skrbi vrhunskih sportaša u Hrvatskom olimpijskom odboru. Njezina briga su zdravlje i prehrana sportaša, ali i to da se u hrani, dodacima i lijekovima koje uzimaju ne pojave kakva nedopuštena sredstva odnosno doping. O tome koliko magistra Vurdelja znači hrvatskom sportu svjedoči i to da je dobitnica dviju najvažnijih nagrada – Državne nagrade za sport Franjo Bučar i Nagrade HOO-a Matija Ljubek. Mnogi ljudi za sebe kažu da su dostupni 24 sata dnevno, no za magistru Vurdelju to vrijedi i doslovce kada je o našim sportašima riječ.

- Moram biti dostupna sportašima 24 sata dnevno jer se brinem o njihovu zdravlju, a nikad ne znate kada će se neka tegoba javiti. Zove me, primjerice, Martin Sinković u subotu ujutro, ja sam na placu, a on kod zubara: 'Zubar će mi dati neki lijek, može li s vama razgovarati da ne bi bilo dopinga? Kažem mu da može, naravno. Onda zove Tin Srbić jer je Ana Đerek, koja je bila na treningu u Zagrebu, ozlijedila petu i hitno to treba riješiti. Problem je velik jer privatne klinike ne rade vikendom, pa onda moram odmah reagirati i reći u koju bolnicu da ide i komu da se javi iz naše grupe eksperata. Ili, piše mi poruku Josip Glasnović da je u Maroku na Svjetskom kupu u streljaštvu, da mu je tlak izuzetno visok i da bi uzeo neki lijek od Valtera, to je tata Giovannija Cernogorza. 'Ne možeš, to je pogubno, za svaku tegobu mora biti individualna terapija, posebice kada je u pitanju tlak', kažem mu i zamolim ga da ode na hitnu. Ja se onda, dakako, njime bavim cijeli tjedan jer je on na turniru, a taj tlak treba kontrolirati. Dakle, dostupna sam i subotama i nedjeljama jer me ljudi sigurno ne zovu da čuju moj umilni glas, nego zato što me trebaju - objašnjava Mimi Vurdelja.

Marin i Sandra upali u zamku

Ne zovu sportaši samo vikendom, nego i usred noći.

- U to doba najčešće me zovu tenisači. Marin Čilić znao me nazvati iz Australije u neko gluho doba da me pita što bi kupio jer mu nedostaje nešto od preparata, zvao me i Ivan Dodig iz Australije. Naravno, svi su oni jako pristojni ljudi koji se onda ispričaju i kažu: 'Uh, zaboravio sam na vremensku razliku'. Kada je Sandra Perković bila na pripremama u Kaliforniji, dopisivale smo se usred noći kada bi imala temperaturu da vidimo koji će lijek uzeti. Kada su Olimpijske igre, zovu me iz svih dijelova svijeta, od Rija nadalje.

Koliko je važno znati koje lijekove i preparate sportaši uzimaju ne treba posebno naglašavati jer su u zamku s nedopuštenim supstancama u svojim velikim karijerama upadali i Marin Čilić i Sandra Perković i još neki naši sportaši.

- Da odmah još jednom pojasnimo to s Marinom Čilićem i Sandrom Perković. Čilić je upao u zamku zato što prvi put nije pitao. Njegov je trener, koliko imam informacije, u Njemačkoj gdje je bio turnir otišao u apoteku i tražio energetske geliće koje Čilić koristi tijekom mečeva da mu podignu energetski potencijal. Ti gelići su, međutim, sadržavali i jednu supstancu koja je vazodilatator i koja ima učinak širenja krvnih žila i bolje resorpcije i stavlja se u Njemačkoj u sirupe. On nije imao nikakvu namjeru niti želju za dopingom niti bilo što drugo, pogriješio je jer nije pitao što je to što uzima. I Sandra Perković upala je u zamku jer je njezin trener dobio neki napitak od jednog studenta iz SAD-a i također nije pitao smije li Sandra to koristiti. Zamka je u tome što danas na tržištu ima 70 do 90 posto proizvoda koji sadrže zabranjene supstance a da nisu deklarirane na proizvodu. U takvu zamku upao je i Arijan Ademi.

Ne dajem mješavine bilja

Ti primjeri samo naglašavaju važnost posla koji u HOO-u radi Mimi Vurdelja.

- Dodacima prehrani ili ortomolekularnom medicinom ne mogu se baviti ni treneri niti se takve stvari mogu kupovati na internetu. Ja možda slovim kao žena koja sam uvela vitaminizaciju u Hrvatsku jer sam 90-ih bila prva koja je uopće govorila o tome, ali nikada nikomu nisam dala nešto što to stvarne potrebe nisu tražile. Zamke mogu biti i u tzv. biljnim pripravcima i u ajurvedskim pripravcima kojima obiluje naše tržište jer biljke mogu imati pozitivan učinak na organizam. No, ja nikad ne dajem preparate na kojima, primjerice, piše da u sastavu imaju mješavinu različita bilja - kaže Mimi Vurdelja.

