Mikaela Shiffrin objavom uzbudila mnoge: 'Šokirana sam, zbunjena, bez teksta...'

Mikaela Shiffrin(30) je žena koju je u sportskom smislu gotovo nemoguće impresionirati. S dva olimpijska zlata, osam naslova svjetske prvakinje, rekordnim 101. trijumfom u Svjetskom kupu i 11 Kristalnih globusa, čini se da je američka skijaška kraljica osvojila i doživjela sve što se u zimskim sportovima može. Ipak, upravo ju je njezin brat nedavno ostavio bez daha jednim nevjerojatnim sportskim pothvatom. Na svom Instagram profilu, Shiffrin je priznala da je "šokirana, zbunjena i bez teksta" zbog onoga što je njezin brat Taylor Shiffrin (32) uspio postići.

Taylor, koji inače radi kao analitičar podataka, gotovo je spontano odlučio sudjelovati na legendarnoj utrci "Leadville 100". Riječ je o jednoj od najtežih brdsko-biciklističkih utrka na svijetu, koja se proteže na 100 milja (oko 161 kilometar) i vozi se na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 3.000 metara, kroz razrijeđeni zrak Colorada. Na ovom spektakularnom događaju sudjelovao je zajedno s bivšim profesionalnim biciklistom Cristhianom Ravelom. Mikaela je s divljenjem prokomentirala: "Postoji mnogo razloga zašto se ugledam na svog starijeg brata, ali ovo je uistinu šlag na torti."

Ono što ovaj pothvat čini još impresivnijim jest činjenica da se Taylor za ovaj sportski izazov pripremao samo šest tjedana, i to uz svoj redovni posao s punim radnim vremenom. Mikaela je čak bila osobno prisutna kako bi bodrila brata uz stazu. Podijelila je nekoliko fotografija s utrke i napisala: "Ozbiljno Taylor... ti si jednostavno najcool osoba. Stvarno si me inspirirao." Ovaj događaj još je jednom pokazao koliko su brat i sestra povezani. Poznato je da Taylor često iznenadi svoju sestru posjetima na važnim utrkama, pokazujući pravu bratsku ljubav i podršku.

Pred Shiffrin je još malo vremena do početka nove sezone zimskih sportova. Najveća skijašica svih vremena trenutno je usred priprema, a sezona Svjetskog kupa trebala bi započeti krajem listopada (25./26. listopada) veleslalomom u Söldenu – jednoj od njezinih najjačih disciplina. Tada se nastavlja lov na nove rekorde i uspjehe, s velikim ciljem iduće godine: Olimpijske igre, gdje će Mikaela ponovno biti u centru pažnje cijelog sportskog svijeta.