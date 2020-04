Michael Jordan bio je ovisan o košarci, ali i kockanju i seksu

S nedjeljom u Americi, a na ostalim kontinentima u ponedjeljak, putem Netflixa počinje emitiranje dokumentarca “The Last Dance”, serijala od 10 nastavaka koji govori o posljednjem (šestom) naslovu NBA prvaka Chicago Bullsa osvojenom 1998.

Premda su tu momčad činili još i velemajstori poput Pippena, Rodmana i Kukoča, serijal će ipak najviše govoriti o vođi te momčadi Michaelu Jordanu, najvećoj NBA ikoni. Jer, u očima košarkaških fanova Jordan izgleda poput boga, a taj status potkrepljuje i njegovih 10 naslova najboljeg strijelca lige, šest naslova NBA prvaka i pet naslova najboljeg igrača lige. Uza sve to nastao je i mit o neumoljivom pobjedniku, sportašu iznimna spartanstva i nevjerojatne kompetitivnosti te nadnaravne želje za pobjeđivanjem.

No, novinari koji su voljeli zagrebati ispod površine bilo kakve idile, i u Jordanovu životu pronašli su niz nesavršenstava među kojima je najnaglašeniji kockarski duh.

Jordan se volio kladiti u ishode svojih golf-mečeva, pa je tako, po kazivanju dotičnog gospodina, Richardu Esquinasu u jednom trenutku bio dužan 1,25 milijuna USD. Na koncu su se njih dvojica nagodila da mu Michael isplati 300.000 USD, ali u ratama, kako veći odljev novca ne bi primijetila supruga koja je već morala trpjeti njegove avanture i njegovu ovisnost o seksu.

Volio je kockanje

Uz njegovu ovisnost o kockanju, veže se i teorija zavjere o tome da mu je otac ubijen baš zbog njegovih kockarskih dugova. No, to nikada nije dokazano jer se pokazalo da su Jamesa Jordana života lišile dvije protuhe, i to u naumu da ga opljačkaju dok je spavao u svom Lexusu na nekom odmorištu.

Kockarsku strast Jordan je teško obuzdavao. Uoči početka finala Istoka u New Yorku, Michael je proveo noć u kasinu u Atlantic Cityju. Knicksi su poveli s 2-0, a kada su ga uspjeli odvojiti od stolova za black jack i poker, Jordan je opet bio onaj stari, a Bullsi su taj finale dobili i kasnije osvojili i treći naslov.

U svezi s Jordanovim sklonostima karatanju za novac ide priča, u koju je teško vjerovati, da su čak i Bullsi za svoja gostovanja znali unajmiti dvojicu kartaša, koji bi s njim kartali u avionu i hotelu, samo da MJ ne zaglavi u kakvoj kockarnici.

A "zaglavio" je i u Barceloni, noć prije olimpijskog finala protiv Hrvatske u Barceloni 1992. godine, o čemu je pisao novinar Jack McCallum u svojoj knjizi "Dream Team". A dobrim dijelom iz te priče, kao o one da je za vrijeme priprema u Monte Carlu, nastala je fama o tome da nije Jordan zapravo odustao od košarke i počeo igrati bejzbol zbog ubojstva njegova oca nego zbog kazne NBA lige.

Iz kockarnica stižu i tračevi o tome kako je Jordan bio škrt kada su u pitanju napojnice, pa se jedna konobarica požalila da je, nakon što ga je uslužila barem deset puta, od Jordana dobila samo pet dolara. Vidjevši to, kaže legenda, najveći hokejaš svih vremena Wayne Gretzky uzeo je tih pet dolara i konobarici dao jedan Jordanov žeton vrijedan 100 dolara.

Jordan se volio kladiti i sa suigračima, čak i na bizarne stvari kao što je oklada na to čija će torba prva izaći na putnu traku pri povratku u Chicago, prije čega bi, navodno, zaposlenicima zračne luke platio da upravo njegovu torbu stave prvu na karusel.

Iako mu nitko, igrački, nije bio konkurent, Jordanovu natjecateljskom duhu smetalo je što je Scottie Pippen u nečemu ipak bolji. Stranica likesuccess.com svojedobno je objavila kako je Pippen bio jako obdaren muškarac, a priča ide i do slavne Madonne koja je, navodno, rekla da bi radije u krevet otišla s Pippenom nego s Jordanom jer on ima većeg među preponama. Navodno je Madonna, svaki put kada bi Bullsi gostovali u Los Angelesu, po Pippena slala limuzinu, a to je kompetitivnom Jordanu smetalo.

Isti medij napisao je da su Jordan, Pippen i Grant jednom zatečeni u razgovoru tko od njihovih sinova ima većeg, ali je i u tom nadmetanju pobjednik bio Pippen.

Inače, Michael je znao biti jako grub prema suigračima, pa je tako Kwamea Browna, kada je igrao za Washington, često dovodio do plača, tako da je jedan tadašnji suigrač za njega kazao da je kao vođa više mučitelj nego mentor. Uostalom, Stevea Kerra, kolegu iz sastava Bullsa, Jordan je i ošamario:

– Jednom se u nečemu s njim nisam složio, a on me udario u lice – kazao je jednom Kerr, inače trostruki trenerski prvak NBA lige s Warriorsima.

Vrijeđao je suparnike

Kada je pak, umjesto njegova prijatelja Charlesa Oakleyja u Bullse stigao Bill Cartwright, Michael mu se rugao nazivajući ga "Medical Bill" a istome je, pisali su neki novinari, na treninzima namjerno dodavao teške lopte za hvatanje.

Kao što je novinar Kurt Helin ustvrdio, Jordanov stil liderstva bili su pritisak i prijetnja, u stilu alfa mužjaka koji mora osjetiti strahopoštovanje svoje okoline. No, nije ga dobio od "Poglavice" Roberta Parisha koji je u klub došao 1996. i koji je jednom kazao:

- Rekao sam mu da nisam zaljubljen u njega kao ostali. Kada mi je rekao da će me opaliti nogom u dupe, približio sam mu se i rekao da bih to volio vidjeti. Nakon toga me više nije dirao.

Inače, jednako nemilosrdan, kroz takozvani “trash-talk”, bio je Jordan i prema suparnicima. Najnižem igraču lige Muggsyju Boguesu (160 cm) u završnim trenucima jedne neizvjesne utakmice doviknuo je:

– Šutiraj, je..ni patuljče!

Vrijeđao je Jordan i svog kvaziprijatelja Charlesa Barkleya, za kojeg je svom pomoćnom treneru Johnnyju Bachu kazao: “Mrzim tog debeljka, a on misli da smo prijatelji”. Inače, uoči četvrte utakmice finala Bullsa i Sunsa iz 1993., Michael i Charles otišli su igrati golf, a Jordan je “prijatelju” kupio dijamantne naušnice vrijedne 20.000 USD. Kada su ga pitali zašto je to učinio, odgovorio je da mu Barkley u finalu više neće biti prepreka, a da je njemu 20.000 USD sitnica.

Još je podosta tračeva o Najvećem, kao što je onaj da je reperu Chamillionaireu zajedničku fotografiju htio naplatiti 15.000 USD, da je izbačen iz jednog golferskog kluba jer se nije htio držati pravila odijevanja, da je mamu svojeg studentskog kolege varao na kartama kada bi otišla do toaleta...

Vjerojatno u svemu tome ima i dodataka iz mašte zavidnih i pobijeđenih, no istina ipak jest da je ovo božanstvo, Crni Isus kako su ga neki zvali, bilo prilično krvavo ispod kože. I griješno.