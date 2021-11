Mektić i Pavić nakon slavlja: Ne bismo bili "broj 1" da ne pobjeđujemo u ovakvim mečevima

Zahvaljujući pobjedama Borne Goje protiv Lorenza Sonega te Nikole Mektića i Mate Pavića protiv Fabija Fogninija i Jannika Sinnera Hrvatska muška teniska reprezentacija opet je u polufinalu Davis Cupa.

Naš je sastav tako natjecanje u Torinu zaključio s tri pobjede u jednako toliko nastupa, prethodno je bilo 3-0 protiv Australije i 2-1 protiv Mađarske.

Prvi bod osvojio je Gojo, svladavši Sonega 7:6 (2), 2:6, 6:3, potom je na 1-1 nakon gotovo tri sata igre izjednačio Sinner pobijedivši Marina Čilića 3:6, 7:6 (4), 6:3, a odlučujući bod za trijumf Hrvatske donijeli su Mektić i Pavić nakon gotovo rutinskih 6:3, 6:4 protiv Fogninija i Sinnera.

Gojo, koji zauzima 279. mjesto na ATP ljestvici, još jednom je potvrdio koliko je nadahnut u mečevima koje igra za reprezentaciju, jer je nakon Australca Popirina svladao i Sonega, 27. tenisača svijeta.

Foto: Reuters

- Svaki meč koji igram za reprezentaciju je privilegija. Svak meč u kojem pobijedim mi je najbolji u životu, pa i ovaj - rekao je Gojo i dodao:

- Posebniji osjećaj od ove pobjede je to što smo ovdje kao ekipa. Nadam se da sam bar neke ljude u Hrvatskoj usrećio s tim.

Čilić je protiv desetog igrača s pojedinačne ATP liste mogao zaključiti meč i odlučiti ukupnog pobjednika nakon dva seta, jer je vodio 6:3, 5-4 uz početni udarac, no servis za meč nije odradio na najbolji način. Sinner je vratio "break" zaostatka i tu je bio početak preokreta.

- Borna je pripremio teren da ili ja dođem do 2-0 ili da parovi donesu odlučujući bod, što se i dogodilo. Ja sam opet odigrao fantastičan prvi dio, držao tu razinu do završnice drugog seta i žalim za time što nisam uspio doći do kraja - rekao je Čilić.

Odluka je tako pala u meču parova, u kojem je Hrvatska imala najjače moguće adute, prvi par svijeta. Koliko su Mektić i Pavić bili dominantni pokazuje podatak da nisu bili suočeni ni s jednom "break-loptom". U prvom setu su napravili "break" za 3:1, a u drugom za 4:3 i sigurno priveli meč kraju.

- Drago nam je da je bilo bez prevelike drame. Odigrali smo opet kvalitetan meč, sad se veselimo polufinalu i spremni smo za to - rekao je Pavić.

Foto: Reuters

Mektić je, pak, ovako prokomentirao činjenicu da prvi par svijeta igra pod pritiskom velikih očekivanja:

- Pritisak je dobra stvar. Ovo nije prvi takav meč niti bismo uopće došli do "broja 1" da nismo pobjeđivali u mnogo mečeva pod velikim pritiskom. Zbog toga u ovakve situacije ulazimo s velikim samopouzdanjem.

Tako su naši tenisači izborili odlazak na samu završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se održati u Madridu. Idući susret je na rasporedu u petak, protiv boljeg iz okršaja Kazahstana i Srbije, koji će biti odigran u srijedu u Innsbrucku.

- Osjećaji se ne mogu opisati. Kad smo dolazili ovamo cilj je bio da prođemo grupu, a otišli smo u polufinale i ne možemo biti sretniji - rekao je izbornik Vedran Martić.