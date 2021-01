Evo gdje možete gledati povratak McGregora u UFC, a i što je rekao o novcu

Među morem pitanja postavljenih najvećoj UFC zvijezdi u pobijesti Conoru McGregoru uoči borbe protiv Dustina Poiriera na UFC 257 priredbi, jedno pitanje je zapalo za oko, a to je ono oko motivacije Irca.

Budući da je tijekom karijere zaradio uvjerljivo više nego bilo koji drugi borac te da raznim poslovnim projektima još multiplicira zarađeno iz oktogona, mnogi se pitaju zašto se bivši prvak lake i perolake i dalje bori kad uistinu ne mora.

"Ljudi, ja se osjećam kao da sam tek započeo. Puno mi ljudi govori kako sam postigao sve što sam mogao, kako sam bogatiji od Dane (što nije istina) i da se nemam zašto više boriti. Ali, ja želim biti ovdje, želim se boriti za fanove"

"Mlad sam čovjek i imam puno toga iza i ispred sebe. Ali, znate što? Sav novac, sve titule, to je nešto što dođe i ode. Znate li što ostaje? Sažeci i isječci iz borbi. Inserti najboljih poteza boraca."

"Pogledajte kompilacije Roya Jonesa Jr., Mike Tysona, Muhammada Alija, ja ih gledam i danas. Želim tako nešto. Želim da moja kompilacija bude poput filma. To je ono prema čemu ja gledam. Želim da jednog dana mogu sjesti sa svojim sinom i s ponosom gledati što sam napravio. To je moj život i molim vas ne pokušajte me se riješiti."

"Ja sam pomogao izgraditi ovo i tu sam. Imam motivacije koliko god treba. Zašto se borim protiv Dustina? Znate što radi pravi dvostruki prvak? Ono što je već napravio, on to ponovi, to radi pravi prvak!", odgovorio je Conor novinaru koji ga je upitao za motivaciju.

Glavni program počinje u četiri sata ujutro po našem vremenu, borba McGregora i Poiriera će biti na rasporedu oko šest sati ujutro, a dvoboj možete gledati na portalu gol.hr.