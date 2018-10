McGregor: Pojest ću živog tog dagestanskog štakora

U noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu će se održati najveća borba u povijesti UFC-a, najveće organizacije slobodne borbe.

A okršaj Irca Conora McGregora i Dagestanca Habiba Nurmagomedova najvećim svih vremena čini ponajprije najava rekordne prodaje usluge televizijskog sadržaja na zahtjev (pay-per-view), a zahtjeva bi moglo biti više od tri milijuna.

Zanimanje za borbu ludog Irca i Orla s Kavkaza je ogromno. Jer, njih dvojica ne samo da su različiti borci - Conor je udarač, a Habib je hrvač - nego su i prilično različitih osobnosti.

Conora su maltretirali u školi

Habib Nurmagomedov rodio se u rujnu 1988. u malom dagestanskom selu Silde. Njegov otac Abdulmanap, nekad i sam vrstan borac a danas njegov trener, tvrdi da mu je sin naučio hodati na hrvačkoj strunjači.

Negdje oko njegova devetog rođendana, otac je sina čak suočio s mladunčetom medvjeda, doduše dresiranim i u lancima, što je ovako objasnio:

– Bio je to više test karaktera nego trening.

Osim snažna karaktera, Habib je vrlo brzo pokazao da ima prirodne hrvačke instinkte, no svoj potpuni potencijal realizirao je tek kada je iz hrvanja slobodnim stilom prešao u sambo i džudo pa je, nakon niza osvojenih naslova u sambu i pankrationu, prelazak u MMA bio prirodan korak za dagestanskog borilačkog supertalenta.

Iste te 1988. u Dublinu je rođen Conor McGregor, sin taksista i pralje. Premda se i njegov otac bavio borilačkim sportom (boksao je), Conor je odgajan bez većih borilačkih očekivanja. Štoviše, McGregorovi su se nadali da će njihov sin jednog dana postati odvjetnik. No na koncu se dogodilo to da im je sin postao netko kome će dobro doći dobar odvjetnik u pripravnosti.

>> Pogledajte kako je Thompson iz ringa pjevao za Hrgovića!

[video: 26631 / ]

Doduše, kao osmoškolac, Conor je bio meta snažnijim i starijim školskim kolegama koji su ga zvali Pahulja. Kad mu je to maltretiranje dojadilo, s 12 godina je taj mršavac stekao dovoljno hrabrosti da ode u jedan lokalni boksački klub. No plemenita vještina nije ga uspjela zadržati pa je Conor počeo odlaziti na kik-boks.

Nažalost, škola ga je sve manje zanimala, a kada je iz nje izbačen morao je izabrati neki zanat pa se odlučio za vodoinstalaterski. A baš je radeći taj posao sreo Toma Egana, čovjeka koji će postati prvim Ircem koji će nastupiti u UFC-u. Egan će McGregora zaraziti slobodnom borbom i odvesti ga u dvoranu Johna Kavanagha, trenera koji će Conora učiniti najvećom UFC zvijezdom.

A to je postao ne samo radi svojih borilačkih osobina nego i izvjesne karakterne pomaknutosti u koju ulazi i sljedeća izjava:

– Nokautirat ću tog dagestanskog štakora i poslati ga natrag u njegovu dagestansku rupu – izjavio je to McGregor nakon presice održane u newyorškom Radio City Music Hallu na koju je ponio i svoj vlastiti brend irskog viskija Proper Twelve. Čak ga je i ponudio protivniku.

– Po psihološkim igricama, po ulasku u glavu protivnika, Conor je čak nadvisio i jednog Muhammada Alija – tvrdi predsjednik UFC-a Dana White.

Na posljednju presicu uoči borbe McGregor je zakasnio pa se Nurmagomedov pokupio. No Irac je održao svoj šou:

– Očekujem da ću od ove borbe zaraditi 50 milijuna dolara. Sada imam 30, a s 35 godina ću biti milijarder. Protivniku je još poručio:

– Želim njegovu glavu. Pojest ću ga živog.

Za njegova menadžera je dodao:

– Ali Abdelaziz je je..ni teroristički štakor. On je 11. rujna 2011., na dan napada na New York, bio povučen s leta Kairo - New York...

Razlika između relax i harder

S obzirom na to da je on čovjek koji dovodi milijune navijača, McGregor je protivnik koji će i aktualnog prvaka Nurmagomedova učiniti bogatim.

Naime, Dagestancu je u ovoj borbi zajamčeno čak 10 milijuna dolara, a dosad je zaradio dva milijuna. A kada je u ljeto 2012. iz Rusije došao u American Kickboxing Academy u kalifornijskom San Joseu, Nurmagomedov nije znao ni beknuti na engleskom što je dovelo i do sljedeće anegdote.

Naime, kada god bi trener Javier Mendez Habibu kazao - popusti, ovaj bi radio još žešće, a tek je godinu dana kasnije priznao da nije znao razliku između riječi “relax” i “harder”.

– Treneru, kada ste mi govorili “opusti se”, ja sam mislio da to znači “pojačaj”.

Od tada do danas prošlo je šest godina, a Nurmagomedov je borac bez poraza (26-0) s pojasem UFC-ova prvaka u lakoj kategoriji oduzetim McGregoru zbog neaktivnosti.

A Irac se u UFC-ovu kavezu nije pojavio 23 mjeseca jer je u međuvremenu imao boksački meč s Floydom Mayweatherom u kojem je zaradio i za egzistencijalni mir unuka svojih unuka (100 milijuna dolara). No Habib je jednostavno najavio ovaj meč:

– U dvorani će biti puno njegovih pijanih i mojih “nabrijanih” navijača pa će organizatori morati osigurati puno zaštitara. Bit će to luda noć u kavezu i izvan njega.