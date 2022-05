Mavrović i Božić stali uz Hrgovića: Dobro je odlučio što ne boksa u takvom stanju

Zbog smrtni oca i nemogućnosti da se primjereno pripremi za takav izazov, Filip Hrgović morao je otkazati borbu sa Kinezom Zhileijem Zhangom zakazanu za subotu te je tako propustio priliku da se bori na spektakularnoj priredbi. Hrvatski i kineski teškaš trebali su biti sunaslovna borba okršaju za poluteškaški naslov prvaka svijeta između najcjenjenijeg boksača današnjice Meksikanca Canela Alvareza i Rusa Dmitrija Bivola.

No, obave li Hrgovićevi promotori (Wasserman Boxing) svoj posao, Hrgovićev status na rang-listi IBF organizacije ne bi trebao biti upitan. Hrga bi i dalje trebao ostati trećerangirani borac te svjetske federacije i njegova prilika da se bori za status prvog izazivača svjetskog prvaka Usika ne bi trebala doći u pitanje.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 10.09.2021,Klagenfurt,Austrija - Boksacki spektakl, mec za titulu Filipa Hrgovica i Marka Radonjica.Uvodna borba Zeljko Mavrovic protiv Ramazi Gogichashvili.rPhoto: Jurica Galoic/PIXSELL

S obzirom da je takvu odluku morao donijeti u predvečerje najveće mu borbe u profesionalnom dijelu karijere, a jedan dio Hrgovića se zacijelo htio boriti, dvojicu naših bivših profesionalaca priupitali smo što misle o toj odluci. A u tom smislu njegovu situaciju potpuno razumije bivši europski prvak Željko Mavrović:

- Mi ovdje pokušavamo uopćiti situaciju koja je individualna i intimna i koju svatko od nas rješava na svoj način. Ja vrlo dobro znam koliko su mi značili ti posljednji tjedni treninga i sparinga pred mečeve, a ne trenirati deset dana je puno i oduzima vam na svim razinama, i kondicijski i psihološki i u smislu osjećaja za borbu. Hvala Bogu, ja u takvoj situaciji nikad nisam bio, no da nisam dva tjedna u punom treningu uoči velike borbe, u takav meč ja ne bih ušao.

Slično razmišlja i Stjepan Božić, bivši europski amaterski doprvak:

- Držim da je Filip donio pametnu odluku. Meni nije bio u pitanju nitko od roditelja, no imao sam sličnu situaciju vezanu uz vrlo mi blisku osobu u kojoj sam ja odlučio nastupiti i pogriješio. Čak su mi promotori i nudili da se ne borim, no ja sam mislio da ću to izvući na neki inat, a na koncu sam bio prilično konfuzan u toj borbi koju sam i izgubio. To mi se nikad nije dogodilo, boksao sam i prije svega gledao sebe, a taj s kojim sam boksao zasigurno se pitao što sa mnom nije u redu. Bio sam kao zombi.

Sudeći prema ovim izjavama, ma koliko god prigoda novog nastupa na najvećoj mogućoj pozornici (u Las Vegasu) izgledala primamljivo, Hrgovićeva odluka o povlačenju iz te borbe u ovom terminu bila je logična.

>> Ćiro emotivno: