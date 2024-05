Mavrović: Ruska agresija na Ukrajinu bit će motivacija za Usika. I u Hrvatskoj smo prolazili nešto slično

Večerašnji okršaj u Rijadu za neosporenog svjetskog teškaškog prvaka između Oleksandra Usika (37) i Tysona Furyja (35) s velikim nestrpljenjem čeka cijeli sportski svijet pa tako i naš boksački as, nekadašnji europski prvak Željko Mavrović.

A Irokez je bio i izazivač tadašnjeg svjetskog prvaka Lennoxa Lewisa, posljednjeg teškaša koji se sad već davne 1999. okitio epitetom "undisputed" prvaka, vlasnika sva četiri najcjenjenija pojasa (WBC, WBA, IBF, WBO).

Fury se hvali kontragardom

A svi ti pojasevi večeras će ponovo biti na stolu uoči borbe koju Šaka sa Srednjaka ovako najavljuje:

– Radujem se što u ring ulaze dvojica boraca koja su obilježila moderan boks, koji su pobjeđivali moćne borce svog vremena, u jednoj intenzivnoj boksačkoj eri kao što je ova u posljednjih desetak godina. Oni su toliko specifični, toliko drugačiji da će iznenađivati jedan drugoga od samog početka meča. A kao boksač jako sam radoznao vidjeti te prve trenutke borbe, da vidim kako će se koji postaviti. Hoće li Fury doista stati u kontragard s kojim se hvali i time pokušava reći da može boksati kako god želi. Dakako, sada se komentira tko je koliko težak, tko je tjelesno spremniji, tko je eksplozivniji... Raspravlja se o fizičkim komponentama, a ja mislim da će u ovoj borbi presuditi oni duboki psihološki trenuci. Je li to Fury koji je pokazao da se može dići iz nokdauna, gledati suca u oči, nastaviti borbu i pobijediti. Ili je to Usik koji je uronio u boks kao rijetko tko. Zapravo, pobijedit će onaj koji tijekom borbe, unatoč svim primljenim udarcima, bude imao veću želju za pobjedom, a nju će morati izvući duboko iz sebe.

Nakon ovog uvoda nastavili smo s potpitanjima kao što je razlika u visini (Fury je 15 centimetara viši) i dosegu?

– To će se vidjeti nakon prve tri minute. Usik je pokazao da se zna micati, a dogodi li se da je Fury prespor za Ukrajinca, onda će izgubiti borbu. Bude li Usik već u prvim minutama izbjegavao njegove udarce, to će značiti da će to moći činiti cijelo vrijeme borbe, kao što je to činio Joshui koji je čak i nešto brži od Furyja. Koliko god volim Furyja, sklon sam više vjerovati Usiku jer sam uvjeren u njegovu psihičku stabilnost.

Dakako, da bi uspio, Ukrajinac će morati naći načina da skrati distancu.

– Nije problem samo skratiti već i doći u poziciju da udari. A tu je pitanje hoće li to morati platiti primljenim udarcima, dok rješava tu distancu.

Tema je svakako i način borbe koji je Fury dosad prakticirao, a to su hvatanje i naslanjanje na suparnika kao sredstva njegova iscrpljivanja.

– To što je Fury izgubio podosta kilograma ne ide u prilog tim njegovim dosadašnjim taktikama. Jer on je sjajno koristio svoju kilažu u ringu, cijela filozofija vrtjela se oko korištenja težine tijela i što s njim sve može. Sada će se prvi put pojaviti s potpuno drugim tijelom i pitanje je hoće li u 12 rundi uspjeti pronaći sve prednosti novog tijela. Jer, sada kada se objesi na protivnika više neće biti težak kao prije pa će i suparnika manje umarati.

Zacijelo je Fury poželio biti pokretljiviji da može kvalitetnije boksati s distance. No, baš kao i Mavroviću, to se ne sviđa ni najvećem britanskom teškašu svih vremena Lennoxu Lewisu koji smatra da bi njegovu sunarodnjaku noge sada mogle biti nestabilnije.

– To bi trebalo tako biti, no on on ni sam neće znati je li to ostvarivo sve dok ne počne borba. To mi se čini riskantnim u odnosu na ono što mu je poznato.

Čini se da će obojica u ring ući u svom najboljem mogućem fizičkom izdanju.

– Usik će sigurno biti u najboljem mogućem izdanju, a čini mi se da će i Fury biti u boljem stanju no što bi bio da se ova borba održala 17. veljače, kako je bilo planirano, ali je odgođena zbog posjekotine iznad oka. Pripremajući se za taj prvi termin, Fury je navodno imao problema s motivacijom, teško je podnosio trening, postalo mu je dosadno, ali i bolno. A ozljede se nerijetko događaju baš kada vaša podsvijest nešto ne želi. Nakon toga kao da je iskoristio taj trenutak za punjenje baterija u čemu je, vjerujem, važnu ulogu odigrao njegov otac John koji mu je često znao dati do znanja da mu se ne sviđa njegov angažman na određenim treninzima. Sada mi se čini da je taj problem riješio.

Ista ozljeda, rez iznad desnog oka, Furyju se dogodila dvaput. Prvi put u borbi protiv Wallina 2019., a drugi put na sparingu s hrvatskim teškašem Agronom Smakićijem. Kruži priča da zbog osjetljivosti tog dijela lica, u strahu da će ponovno morati otkazati borbu, Fury nije dovoljno sparirao za ovu borbu.

– Te informacije nemam pa neću o tome govoriti. Možda je to samo fora da bi se pripremio alibi za mogući poraz.

Usikova slabija strana jest podnošenje udaraca u tijelo koje je napadao i njegov prethodni protivnik Dubois pa je, po sucu u ringu, u tome i pretjerao pogodivši ga ispod pojasa.

– Fury nije udarač koji će napadati tijelo. On će ići u razmjene udaraca, na nadmudrivanje. On nije bombarder. Zapravo, obojica će pokušavati ispucati svoje serije. Iako je Usik nokautirao Duboisa prednjom rukom, on ipak nije klasični nokauter. Zapravo, ne vidim tko bi od njih dvojice pobijedio prekidom. Gotovo sam pa siguran da će ova borba trajati svih 12 rundi ako, dakako, netko tijekom borbe ne odustane.

Bilo kako bilo, dojam je da obojica u borbu ulaze s velikim samopouzdanjem.

– Ja bih rekao da je ono veće kod Usika. Kod Furyja je pak, u javnim nastupima, bila izražena želja da ponizi protivnika. Zvao ga je zecom i kako još sve ne. Ponašao se kao neka bitanga i nekako ne vjerujem da to polazi isključivo od njega. Kao da ga je netko na to "napuntao". Možda tata John.

Kažu da je tijekom sučeljavanja na presici Fury izbjegavao gledati Usika u oči.

– Možda mu je bilo neugodno zbog svih uvreda koje je izgovorio.

U psiho igrama nema prednosti

Nije li sve to dio "mind games" u nastojanju da se prije same borbe stekne psihološka prednost?

– U tome su obojica prvaci. Fury nije tip koji će podleći nečemu i, koliko god se trudili, tu nema mogućnosti da netko stekne startnu prednost. Ne znam može li itko Usika izbaciti iz takta u godinama u kojima se događaju puno strašnije stvari od mogućeg poraza u jednoj boksačkoj borbi.

Usik će imati i veliku podršku ukrajinskih vojnika s bojišta kojima je bio spreman pridružiti se, ali mu je rečeno da za Ukrajinu u ringu može učiniti puno više. Može li to biti dodatni motivacijski faktor za Usika?

– Može, itekako. I mi u Hrvatskoj prolazili smo nešto slično te smo svi mi koji smo boksali u vrijeme agresije na Hrvatsku imali dodatni motiv.

Motiv će borcima svakako biti i velika zarada, više Furyju nego Usiku jer Britanac je bio taj koji je inzistirao na podjeli plijena 70 naprema 30 posto. Po onome što je javno iznosio Furyjev promotor Bob Arum, Gipsy King bi se kući mogao vratiti s više od 100 milijuna američkih dolara, a Usik s ne manje od 30 milijuna USD. A iz tog novca Ukrajinac će platiti sparing-partnere koje je pronalazio uz pomoć aplikacije "Ready To Fight", a imao ih je više od 40 i s njima je odradio preko 250 rundi.

Dakako, završna svota znat će se tek nakon borbe kada se zbroji i prihod od prodaje prijenosa putem pay-par-view sustava na platformi DAZN na kojoj sve možete gledati ako platite 20 eura.